Murat Yetkin: Bir cumhurbaşkanı her sıkıştığında kurtuluş savaşı ilan eder mi,  sırada ekonomik cihat mı var? 

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız" açıklamasına ilişkin olarak, "Bir cumhurbaşkanı her sıkıştığında kurtuluş savaşı ilan eder mi, sırada ekonomik cihat mı var?" diye sordu.

Yetkin yazısında, "Türkiye bu manzaraları 1990’larda, Tansu Çiller’in 5 Nisan 1994 kararları ardından yaşamıştı ama gelinen aşama artık “1990’lar mı, yoksa daha da karanlık yıllara, 1970’ler mi?” sorusunu sorduruyor. Aslında Erdoğan’ın “Ekonomik Kurtuluş Savaşı” söylemi başka çağrışımlar da yaptı bende. Cumhurbaşkanı, kime ilan ettiği belli olmayan bu ekonomik savaşın başkomutanı sayıyor belli ki kendisini. Artık her şeyi Diyanet’e sorduğumuz anlaşıldığına göre, bu hamle de tutmazsa sırada ne var? Ekonomik Cihat mı?" ifadesini kullandı.

Yetkin şunları kaydetti:

“Bu hamle tutmazsa” diyorum, çünkü Erdoğan “Ekonomik Kurtuluş Savaşını” daha önce de ilan etmişti. Bu Erdoğan’ın İkinci Ekonomik Kurtuluş Savaşı sayılır ve bu günkü halimizden anlaşılacağı üzere ilki başarısız olmuştu.

Cumhurbaşkanı ilk olarak 16 Ekim 2018’de, dolar henüz 5,77 lira iken de “Ekonomik Kurtuluş Savaşı” ilan etmişti AK Parti Meclis Grup toplantısında. Hatırlayacaksınız, 24 Haziran 2018 seçimlerinden öne Erdoğan, yetkiyi bir kez daha aldığı takdirde “döviz kurunu da enflasyonu da faizi de düşüreceği” sözünü vermişti. MHP lideri Devlet Bahçeli sayesinde ilk turda seçilince ilk işlerinden biri Hazine ve Maliyeyi birleştirip (iki yıl sonra dolar 8,32’ye fırlamışken trenden atlayan) damadı Berat Albayrak’a emanet etmek olmuştu. İşte ilk ekonomik kurtuluş savaşını Albayrak’la “enflasyonun sebebi faizdir” fikrini uygulamaya koydukları sırada ilan etmişti Erdoğan.

Bir cumhurbaşkanı her sıkıştığında kurtuluş savaşı ilan eder mi? Belki Türkiye’nin tek gerçek Kurtuluş Savaşının önderi Atatürk’ün itibarından yararlanmak istiyor ama vakit artık çok geç değil mi?"