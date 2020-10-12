Murat Yetkin: Belki KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı 'Sorosçu' veya 'FETÖ' destekçisi diye hapse atılabilseydi işler daha kolay olurdu

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'Ankara'nın Ersin Tatar'a desteğine rağmen' mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yaklaşık yüzde 30 oy alarak seçimleri ikinci tura götürmesine dikkat çekti.

Yetkin yazısında, "Bir yol bulup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı FETÖ’ye ya da PKK’ya destekçidir diye ya da Soros’çudur, ne bileyim ulusalcıdır diye hapse atmak mümkün olsaydı belki işler daha kolay olurdu" değerlendirmesinde bulundu.

Yetkin, dün yapılan seçimlerde Ersin Tatar'ın yüzde 32 küsür oy alırken Akıncı'nın yüzde 30 bandına yaklaşmasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'Kıbrıs şoku' olarak nitelendirilebileceğini ifade etti.

Seçimlerde yüzde 21 ile üçüncü olan Tufan Erhürman'ın Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayı olduğunu hatırlatan Yetkin, bu seçmenlerin ikinci turda Akıncı’yı desteklemesi beklenebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bir yol bulup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı FETÖ’ye ya da PKK’ya destekçidir diye ya da Soros’çudur, ne bileyim ulusalcıdır diye hapse atmak mümkün olsaydı belki işler daha kolay olurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim rüşveti olduğu apaçık desteklerle 11 Ekim cumhurbaşkanlığı seçiminde arkasında durduğu Başbakan Ersin Tatar belki daha iyi sonuç alırdı. Belki yine ilk turda seçilemezdi ama seçmenin sadece yüzde 55’inin katıldığı seçimde sadece yüzde 32 küsur oy almazdı. Sonucun Erdoğan’a Kıbrıs şoku olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Türkiye’de Kuzey Kıbrıs’taki yandaş kalemler ve televizyonistlerin düğmeye basılmışçasına hep bir ağızdan “hain” ilan etmesine karşın Akıncı yüzde 30’a ulaştı ve 18 Ekim’deki ikinci tur için şansını artırdı.

Çünkü seçimde üçüncü gelen ama ikinci tura kalamayan, sol-sosyaldemokrat çizgideki Cumhuriyetçi Türk Partisinin adayı Tufan Erhürman yüzde 21 küsur oy aldı. Akıncı ise bağımsız kalmadan önce sosyalist çizgideki Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Genel Başkanı idi. CTP’nin Akıncı’yı desteklemesi beklenebilir.