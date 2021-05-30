Murat Yetkin: Basını, yargıyı, Meclis’i engelleyen Erdoğan, Peker’i nasıl engelleyecek?

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bir sonraki video için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ettiğini hatırlatarak, "Basını, yargıyı, Meclis’i engelleyen Erdoğan, Peker’i nasıl engelleyecek?" diye sordu.

Yetkin yazısında, "Sedat Peker 30 Mayıs YouTube yayının bir sonraki yayınında doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitap etmeye başladı. Bir sonraki yayında artık kendisi hakkında ifşaatta bulunacağını söyledi. Erdoğan’ın kendisini dış güçlerin maşası, ajanı olarak suçlanmasına çok alınmış, “Nasıl ajan mışım? Helalleşeceğiz Tayyip abi” fütursuzluğuyla konuşuyor. Aslında son bu yayında yakın çevresi hakkında önemli iddialarda bulunmaya başladı. Arkasındaki boş panoda “baba” kitabının yazarı Mario Puzzo’nun “Aile” kitabı var. Bu iddialara geliyoruz ama soruyu tekrarlamak gerekiyor. Basını, yargıyı, Meclisi engelleyen Erdoğan şimdi Peker’i nasıl engelleyecek? Örneğin hem Erdoğan hem Peker nezdinde hatırı olan birileri devreye girip videoları durduracak mı? Erdoğan, örneğin YouTube yayınlarını mı engelleyecek? Bütün sosyal medyayı mı, interneti mi engelleyecek? Ne kadar süreyle engelleyecek?" ifadesini kullandı.

Yetkin şunları kaydetti:

"Örneğin, 1999’da PKK lideri Abdullah Öcalan’ı Kenya’dan (CIA desteğiyle) alıp getiren MİT Peker’i de bugün yarın Birleşik Arap Emirlikleri ya da her neredeyse oradan alıp getirecek mi? Çünkü bu arada bu saydığım türden engellemeler, ya da el altından uzlaşma olmazsa ve başına başkaca bir iş gelmezse Peker az çok nelerden, kimlerden söz edeceğinin işaretini verdi.Bu manzara, Türkiye’de bağımsız basının, yargının ve Meclis denetiminin AK Parti döneminde engellenmesi yüzünden ortaya çıkan manzaradır. O yüzden soruyoruz basını, yargıyı, Meclis’i engelleyen Erdoğan, “Peker’i nasıl engelleyecek? diye. Ve engellerse bu kadar kirli iddialar temizlenmiş, ortaya atılmamış mı sayılacak? Halının altına süpürülenler giderek kabarıyor, yakında halı da saklayamayacak hale gelecek."

Sedat Peker ne demişti?

Sedat Peker 8. videoda şunları söylemişti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Tayyip Abi, bir uluslararası komplo olduğunu, bu komplonun da merkezinde benim olduğumu ismimi geçirmeden anlattı. ‘Görecekler, bulup getireceğiz’ dedi. Devlet, bulup getirir orada bir sıkıntımız yok. Beni bulup getirmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip Abi? Madem ben uluslararası komplonun parçası ajansam o zaman bundan sonraki videoyu da Tayyip Abi oturup ben kardeş olarak ben anlatacağım. Ne zaman tanıştık, ne zaman görüştük. Ne bir eksik ne bir fazla. Onlara parmak, bilek diyet verdim. Allah’a yemin olsun sen bizim büyüğümüzsün abimizsin, silahı buraya koyacağız, iki tane müfettiş, yalan makinelerinin yüzde 1,5 yanılma payı var, o yüzden mahkemelerde kullanılmıyor. O yüzde 1,5’ta ben doğru söylesem makine ötse kafama yine sıkacağım.

Madem ben ajanım anlatacağım abi, bir özür bekledim abi ya. Ya bütün olanları anlattık, bütün her şey ortada. Bütün bunları halk biliyor, sana anlatmıyorlar. Bir sen bilmiyorsun, çevreni sarmışlar. Geri kalan herkes biliyor. Yaşadığım sürece sana karşı asla saygısızlık içerisinde olmayacağım. Ancak sen görmek istemiyorsan ben vatan haini olarak anılmak istemem. Ben vatan haini değilim. Bunu en iyi sen biliyorsun. Senin hiçbir gücün yokken ben vardım. Onların hiçbiri yoktu. Alkış beklemedim, ön planda olmadım, elimden ne geliyorsa onu da yaptım. Bir dahaki videoda konuşacağız Tayyip Abi, baş başa, abi-kardeş. Açık delillerle, bilinmeyen delillerle anlatımlarımı doğrulayacağım. Helalleşeceğiz abi, ben ajan değilim. Bunu tüm dünyaya göstereceğim."

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