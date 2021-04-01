Murat Yetkin: Bahçeli sayesinde AYM’nin kaldırılması siyasi gündeme girmiştir; belki de meram edilen baştan beri buydu

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesi kapatılsın" çağrısını yorumladı.

Yetkin yazısında, "Bahçeli’nin HDP ile birlikte 'bölücülüğün şakşakçısı' olmakla suçladığı AYM’nin de kapatılması hedefini öne koyması çokça tartışıldı, daha da tartışılır. Tabii burada muhatap Anayasa Mahkemesi değil, sanırım Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Çünkü AYM düzeninin son bulması ancak Anayasa değişikliği, ya da evet, bildiniz, yeni Anayasa ile mümkün olabilir. Yani adres, Cumhurbaşkanlığı, Beştepe, Ankara." değerlendirmesini yaptı.

Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ortada şöyle bir tablo var. Bahçeli HDP’nin kapatılmasını ilk talep ettiğinde ilk itiraz edenlerden birisi de AK Parti’nin iki numarası Numan Kurtulmuş olmuştu. Bahçeli’nin MHP Kurultayından bir gün önce açılan dava, 24 Mart’taki AK Parti Kongresi üzerinden bir hafta geçtikten sonra düşmüş oldu.

Bu da dava açıldığı gün AK Parti kaynaklarına sorulan bazı sorulara Anayasa’nın 90’ıncı maddesiyle yanıt verilmesini hatırlattı. Yani AK Parti’nin üst katları, AYM kapatma kararı verse dahi bunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden (AİHM) döneceğini hesaplıyorlardı.

Bunu mutlaka Erdoğan ve ekibi Bahçeli’yi MHP kitlesi önünde mahcup etmemek için zaten kapatmayla sonuçlanmayacak davayı açtırdığı, kendi Kongresi sonrasında da davanın düşürülmesine seyirci kaldığı şeklinde yorumlamamak lazım. Öte yandan bu hamle ile, Bahçeli sayesinde Anayasa Mahkemesinin kaldırılması siyasi gündeme girmiştir; belki de meram edilen baştan beri buydu. Bahçeli’nin taktiği pek değişmez, ama hep işe yarar. Karşı tarafla müzakereye onun en önem verdiği konuya en karşı tutumu alarak başlar. Sonra o konuda tutumunu değiştirmek karşılığında istediğini yaptırmaya çalışır. Örneğin “partili cumhurbaşkanı” fikrine ilk başta en çok karşı çıkan Bahçeli olmuş, ancak AK Parti’yi kendisine yüzde 50+1 ile bağladıktan sonra kabul etmiştir.

Bugün Erdoğan ve AK Parti, Bahçeli ve MHP’nin karşı çıktığı adımları atmakta zorlanır durumdadır.

HDP’nin kapatma davasının AYM tarafından geri çevrildiğine bakıp, Bahçeli’nin el kaybettiğini düşünmemek lazım. Erdoğan ve AK Parti’nin ekonomik ve siyasi alanda beğeni düzeyi düştükçe Bahçeli güç kazanacak, muhtemelen yeni taleplerle gelip, MHP’nin kazanımını artırmaya çalışacaktır. Siyasetteki belirsizlik arttıkça siyaset kurdu Bahçeli yeni taktikler geliştirebilir."