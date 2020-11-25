Murat Yetkin: Bahçeli, Erdoğan'dan şimdi de Kılıçdaroğlu'nun başını istiyor ancak görmek istemediği bir şey var

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'nin, Bülent Arınç'tan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başını istediğini' belirtti.

Yetkin bugünkü yazısında, "Bahçeli, Arınç’tan sonra şimdi de Kılıçdaroğlu’nun başını istiyor Erdoğan’dan. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan Arınç’ı 'ahmak' diyerek göndermesini istediği 24 Kasım konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da 'acilen' hapse attırmasını istedi. MHP yönetiminde İyi Parti lideri Meral Akşener’i de yargı yoluyla Meclis dışına atma çabaları öteden beri biliniyor. Erdoğan hukuk, ekonomi ve siyaset reformlarından söz ederken, ortağı Bahçeli, muhalefet liderlerinin hapse girmesi, Selahattin Demirtaş gibi zaten içeride olanların da orada kalmasını çıkış yolu olarak görüyor. Ancak her talebi yerine geldikçe yenisini isteyen Bahçeli’nin görmek istemediği bir şey var." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Bahçeli’nin görmek istemediği şu: Erdoğan, Cumhurbaşkanı kalmak için her şeyi göze alabileceğini, aile içi rahatsızlığı göze alarak, damadı Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığından göndererek gösterdi. Yetmedi, AK Parti’nin kuruluşunda Abdullah Gül ile birlikte üç temel direği olan Bülent Arınç’ı da gönderdi. Dahası arkasından teneke çaldırmadığı kaldı. Albayrak ve Arınç’ı gözünü kırpmadan defterden silebilen Erdoğan’ın, Bahçeli’ye tahammülü sınırsız mıdır? Soru budur." ifadesini kullandı.

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