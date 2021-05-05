Murat Yetkin: Bahçeli, Erdoğan’a mayın tarlası gibi bir Anayasa öneriyor

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıkladığı 100 maddeden oluşan yeni Anayasa önerisiyle ilgili, “Bahçeli’nin Anayasa önerisi aslında içerik olarak bir siyasi mayın tarlasını andırıyor. Özellikle de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan için…” değerlendirmesinde bulundu.

AKP Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı’nın Bahçeli’nin hazırladıkları yeni anayasa taslağını duyurduktan sonra yaptığı açıklamayı, “adeta zamansız yakalanmış gibi” diyerek nitelendiren Yetkin, yazısında şunları kaydetti:

“Bahçeli bu taslağı Erdoğan’a, pratik olarak sadece onunla oturup konuşmak üzere sunmuş olacak. Erdoğan iktidar koltuğunu korumak için MHP’ye sözde değil, Anayasa yoluyla tavizler vermeye ortaklık tanımaya hazır mı? Soru bu.

Peki, bu Anayasayla seçimlere gidilirse ve Cumhur İttifakı kaybederse ne olacak? Sanırım Erdoğan da Bahçeli de bugün kullanılan bütün yetkilerin yeni iktidar tarafından “hesap sorma” dahil kullanılacağının farkında. Yeni Anayasa tartışmasının kısmen bu nedenle de başladığı giderek anlaşılıyor.”

Yetkinreport.com’dan alınan yazının tamamını okumak için tıklayın.