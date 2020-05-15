Murat Yetkin: Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçişte Erdoğan’ı ayağından prangalamış, kendisini Erdoğan iktidarından ayrı düşünmüyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhur İttifakı'nın stratejik; Millet İttifakı taktik amaçlarla kurulduğunu ve bu açıdan karşılaştırma yapmanın doğru olmadığını yazdı. Yetkin, "Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişte, 2017 halk oylamasında verdiği stratejik destekle Erdoğan’ı yüzde 50+1 formülü ile kendisine adeta ayağından prangalamış bulunuyor. Bunu da 2018 seçimlerinde kanıtladı, Erdoğan’a kendi desteği olmaksızın seçilemeyeceğini gösterdi. Bahçeli artık kendisini Erdoğan iktidarından ayrı düşünmüyor." düşüncesini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne grup kurmaları için destek verebilecekleri açıklamasını değerlendiren Yetkin, "Kılıçdaroğlu bu yöntemi daha önce Meral Akşener İyi Parti’yi kurduğunda denemişti. CHP’li 15 milletvekili İyi Parti’ye geçmiş, böylece 20 milletvekili barajını aşarak Meclis’te temsil imkânı bulmuştu. Kılıçdaroğlu CHP’ye oy veren vatandaşların iradesi üzerinden yaptığı bu manevranın hasatını 31 Mart yerel seçimlerinde topladı ve Akşener ile kurdukları Millet İttifakı büyükşehirlerin büyük bölümünü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’sinin elinden aldı." görüşünü savundu.

Cumhur İttifakı'nın stratejik ortaklar olduğunu ve uzun vadeli planlamalar yapıldığını belirten Yetkin," Erdoğan ve Bahçeli’nin ortak çıkarları iktidardan düşmemek. Erdoğan da Bahçeli de bunun Türkiye’yi sadece siyasi ve ekonomik bakımdan değil, artık zihinsel olarak da değiştirme projesi olduğunu saklamıyorlar. Evdeki hesabın çarşıya uyup uymayacağı bilinmez, muhtemelen uymaz, ama niyet bu. Bu ittifak gerçekten dağılırsa, kalıcı siyasi ve ekonomik sonuçları olacaktır. Dolayısıyla Cumhur ve Millet ittifaklarını birbiriyle kıyaslamak, elma ile armutu kıyaslamak gibidir; biri stratejik, diğer taktiktir.Stratejik ittifaklar zor çatlar, ama çatladı mıydı da, bir daha eskisi gibi olmaz." ifadesini kullandı.

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