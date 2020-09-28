Murat Yetkin: Azerbaycan’ın askerî imkân ve kabiliyetleri Ermenistan’dan üstün

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, "Ermenistan’ın 27 Eylül’de işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesine yakın bir Azerbaycan köyüne topçu ateşiyle başlayan son çatışmalar Azerbaycan için yıllardır beklediği bir fırsata dönüşebilir. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yanlış zamanlamayla yanlış bir hamle yapmış gibi görünüyor. Ermenistan’ın koruyucusu konumundaki Rusya’nın durdurmaması halinde Azerbaycan, Karabağ’ı olmasa dahi işgal altındaki topraklarının bir kısmını Ermenistan’dan askerî yoldan geri alma ihtimali bulunuyor." görüşünü savundu.

Yetkin, "Rusya tarafından durdurulmadığı takdirde son yıllarda petrol ve gaz ihracatının getirdiği zenginlikle ordusunu da geliştiren Azerbaycan’ın askerî imkân ve kabiliyetleri Ermenistan’dan üstün. Üstelik bunu da sadece Türkiye’nin desteğine borçlu değil. Türkiye zaten Azerbaycan bağımsızlığını kazandığından bu yana siyasi desteğin yanı sıra askerî bakımdan en büyük desteği veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Yetkin, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 27 Eylül’de Türkiye’nin Azerbaycan’a istediği her şekilde yardım edeceğini ilan ederek verdiği açık çek ardından, Azerbaycan medyasında Bayraktar TB2 SİAH’sının Ermenistan uçaksavar ve tank hedeflerini vuruş videoları yayınlandı. Azerbaycan bir süredir İsrail teknolojisiyle kendi İHA’larını ve kamikaze İHA’larını da üretiyor; şu anda İsrail’in en önemli silah alıcılarından. Milyarlarca dolarlık anlaşmalar, Azerbaycan’ın İsrail’in Hamas füzelerine karşı geliştirdiği “Demir Kubbe” alımıyla da sonuçlanabilir. Azerbaycan-İsrail ilişkilerindeki gelişme, Türkiye-İsrail ilişkilerindeki gerilemeyle paralel gitti. İsrail’in Azerbaycan ilişkilerini geliştirmek için birden fazla nedeni var. Örneğin İran’ın kuzey komşusu olması. Örneğin İsrail’in petrol ihtiyacının yüzde 40’ını Türkiye üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından sağlıyor. Bu nedenle Ermenistan’ın 12 Temmuz çatışmalarının BTC hattının 15 km kadar yakınında yapılması Türkiye kadar İsrail’i de tedirgin etti." ifadesini kullandı.

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