Murat Yetkin: AYM’nin yüksek mahkeme özelliği delinmiş, yaptırım gücü elinden alınmış oldu

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılanması gerektiği kararını reddetmesini yorumladı. Anayasa Mahkemesi'nin Berberoğlu hakkında hak ihlali kararı verdiğini anımsatan Yetkin, "AYM’nin yüksek mahkeme özelliği delinmiş, yaptırım gücü elinden alınmış oldu.Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin yaptırım gücü yargı ve siyasi iktidar onu en üst karar organı saydığı müddetçe geçerli sayılır." görüşünü savundu.

Yetkin, "Oysa Anayasa’nın 153’üncü maddesi AYM kararlarının 'yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamları' ve herkesi bağlayacağını söylüyor. İstanbul mahkemesinin kararının Anayasaya aykırı olduğunu denetleyecek mekanizma da dağılmış durumda. Çünkü Hâkim ve Savcılar Kuruluna (HSK) başkanlık eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de karar İstanbul Mahkemesi kararı sonrasındaki tartışmalarda AYM’den yana tavır almadı." değerlendirmesinde bulundu.

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TIKLAYIN | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılanma talebini reddetti