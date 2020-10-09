Murat Yetkin: Avrupa Birliği, KKTC konusunda iki yüzlü bir siyaset izliyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs türk Cumhuriyeti (KKTC) konusunda iki yüzlü bir politika izlediği değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin geçen haftaki Zirve Sonuç Bildirisinde Kıbrıs Türklerinin yok sayılmasına dikkat çeken Yetkin, bu durumun seçimlere kısa süre kala mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın aleyhine işlediğini söyledi.

"AB iki yüzlü bir siyaset izliyor" yazan Yetkin, "Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, deniz yetki alanları ve doğal kaynakları sorunlarındaki çözümsüzlüğün acısını bir halkı tümden yok saymakla çıkarmak aslında acizliğin göstergesi" ifadelerini kullandı.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Akıncı’nın şansı yakın zamana dek yüksek görünüyordu. Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Tatar ise rakipleri tarafından “Erdoğancı” olmakla eleştiriliyor, dengeci siyaset izleyen Özersay aradan sıyrılacak izlenimi veriyordu.

Akıncı’nın aleyhine olan gelişme, son olarak 2 Ekim AB Zirve Sonuç Bildirisinde gerçekten zirve yapan Kıbrıs Türklerinin yok sayılması tutumu oldu. Daha önce dolaylı olarak da olsa Adadaki Türk toplumunu ismen zikreden AB, bu defa Yunanistan ve Kıbrıs Rum Cumhuriyetinin etkisiyle Kıbrıs Türklerinin ismini dahi anmadı. AB’nin neticede kendi bünyesinde saydığı bir halk topluluğunu yok sayma yanlışına Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

AB iki yüzlü bir siyaset izliyor. Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, deniz yetki alanları ve doğal kaynakları sorunlarındaki çözümsüzlüğün acısını bir halkı tümden yok saymakla çıkarmak aslında acizliğin göstergesi. Eğer bu kadar tepkiliyse, AB’nin Kıbrıs’ta işgalci güç diye suçladığı Türkiye’yle neden bütün ilişkileri kesemediği de sorulmalı.

AB, özellikle de Almanya 2004’teki Kıbrıs hatasını sürdürüyor."

Yetkin'in YetkinReport'ta yazdığı yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz