Murat Yetkin: Aralarında acaba siyasi ya da ekonomik sığınmacı görüntüsünde giren cihatçı ya da başkaca örgüt üyeleri de var mıdır?

Gazeteci Murat Yetkin, Türkiye’ye başlayan Afgan göçünün getireceği yüksek risklere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında, “Ailesini Taliban vahşetinden kaçıranların yanı sıra, gücü kuvveti yerinde genç erkek sığınmacılar arasında acaba siyasi ya da ekonomik sığınmacı görüntüsünde giren cihatçı -ya da başkaca- örgüt üyeleri de var mıdır?” sorusunu gündeme getirdi.

"Afgan göçünün 5 yüksek riski" başlıklı yazısında, “ABD’nin çekilişi tamamlanınca Taliban’ın iktidarı alacağına hemen hemen kesin gözüyle bakılan Afganistan’da Türk askerini tutma ve Afgan göçünün değerlendirilmesi tartışmalarında sadece insani ve siyasi yönlerinin değil, en az bu beş etkenin de değerlendirilmesi gerekiyor” diyen Yetkin, bunları, “İnsani ve siyasi boyutlar”, “uluslararası boyut”, “ucuz iş gücü sömürüsü”, “Covid salgını”, “Güvenlik ve terörizm” olarak sıraladı.

Yazısında, başlıklar halinde sıraladığı beş etkeni açıklayan Yetkin, “Deneyimli diplomat Ömer Önhon geçenlerde YetkinReport’ta son gelişmelerin Erdoğan’ın Afganistan hevesini kırmaya başlamış olabileceği yorumunu yaptı. Umuyorum Önhon haklı çıkar, bu tehlikeli riske girmez Türkiye” ifadesini kullandı.

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