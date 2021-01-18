Gazeteci - yazar Murat Yetkin, "Ankara dış politikada revizyon işaretleri veriyor. Bu yalnızca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 12 Ocak’ta Avrupa Birliği’nin Ankara Büyükelçilerine hitabından değil, ABD’ye verilen mesajlardan da anlaşılıyor." görüşünü savundu.

Yetkin, "Bunu son olarak Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Türkiye’nin 'F-35 programına dönmek istediği' demecinden de çıkarabiliyoruz. Keza Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin yeni başkanı Joe Biden ile aradaki sorunları 'yoluna koyma' isteğini dile getirmesi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile mektuplaşmasından da. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin son açıklamalarını 'olumlu' bulduğunu ve ilişkilerin düzeleceğini umduğunu söylemesinden." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Revizyon işareti, revizyonun, yani gözden geçirmenin, değişikliğin mutlaka hayata geçirileceği anlamına gelmiyor kuşkusuz. Şimdilik söylem düzeyinde, eyleme geçip geçmeyeceği belli değil. Bunlara tek tek geleceğiz ama bu demeçler arasında kaynayıp gitmemesi gereken bir tanesi var. O da Erdoğan’ın NATO ilişkileri kapsamında söyledikleri. Cumhurbaşkanı 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişiminden itibaren fiilen geliştirmekte olan bir dış politika çizgisini ilk defa bu kadar net ifade etti." ifadesini kullandı.

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