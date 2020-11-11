Murat Yetkin: Albayrak’ın gidişi ardından İbrahim Kalın'ın etkisi arttı, Beştepe’de bazı isimlerin değişeceğini söylemek kehanet olmaz

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın etkisinin arttığına dikkat çekerek, "Beştepe’de bazı isimlerin değişeceğini söylemek kehanet olmaz" görüşünü savundu.

Yetkin yazısında, "Biden’ın seçimi kazandığının belli olduğu gün Merkez Bankası başkanının değiştirilmesi tesadüftü belki. Ama ertesi gün Albayrak’ın istifası iki gün sonra Biden’ı tebrik manevrası değildi. Özellikle tebrik manevrasında Albayrak’ın gidişi ardından İbrahim Kalın’ın artan etkisinden dahi söz etmek mümkün. (Bu çerçevede Beştepe’de bazı isimlerin değişeceğini söylemek kehanet olmaz. Artık o başka yazıya kalıyor.) O nedenle gözler önce 14 Kasım, sonra 19 Kasım tarihlerine çevrilmiş durumda. Özellikle 19 Kasım hem ekonomik politika hem iç politikada başka değişimler de getirebilir." düşüncesini dile getirdi.