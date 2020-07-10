Murat Yetkin: Akşener, Davutoğlu ve Babacan ne yapıyor, farkında mısınız? 

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yeni siyasi taktiklerinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından da dikkatle ve kızgınlıkla izlendiğini öne sürdü. Yetkin, kürsüsünü sesini duyuramayan vatandaşlara ödünç veren Akşener'in diğerlerinden bir adım önde olduğunu kaydetti.

Yetkin, "Akşener’in parti grubunun hem birbiriyle hem toplumla doğrudan temasına izin vermesi ve kamuoyunun da onların sesini duymasına aracı olması siyasetin yeni yaklaşım ihtiyacına bir örnek. Yani sadece gençlerin sevdiği dizilerle Erdoğan’a esprili cevap yetiştirmekle kalmıyor Akşener, dikkatle bakınca görülüyor." görüşünü savundu.

Davutoğlu'nun özeleştiri kapısını açtığını belirten Yetkin, "Bence bu açıklık da siyasette yeni yaklaşım ihtiyacına verilen yanıtlardan birisi." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "DEVA lideri Babacan partisini kurduğu gün Koronavirüs'ün Türkiye’de görüldüğünün ilan edilmesi gibi bir talihsizliği lehine çeviriyor gibi. Zorunluluk olmanın ötesinde bir tercih olarak siyasi çalışmasını dijital ortamda yürütüyor. Özellikle gençlere bu yolla ulaşıyor. Babacan böylelikle artık “amiral gemisi” gazeteciliğinin çöktüğünü de gösteriyor adeta." ifadesini kullandı.

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