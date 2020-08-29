Murat Yetkin: Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimi çıkışıyla Erdoğan ve Bahçeli kadar Kılıçdaroğlu’na da mesaj verdi

Murat Yetkin, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklamalarının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanısıra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da mesaj verdiğini söyledi.

Akşener'in seçmene, "Aranızda olmaya, sesinizi duyurmanıza aracı olmaya devam edeceğim"; Erdoğan ve Bahçeli’ye, "Bölme çabanıza rağmen Millet ittifakıyla devam edeceğim"; Kılıçdaroğlu’na ise, "Olamazsam İttifakı bozmam, ama Cumhurbaşkanı adaylığına talibim" mesajı verdiğini ifade eden Yetkin, "Bu üç mesajdan en dikkat çekici olanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’ye değil, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na olanı" dedi.

Yetkin, yazısının devamında şunları kaydetti:

"Bu üç mesajdan en dikkat çekicisi Kılıçdaroğlu’na olanı"

1- Akşener, Kılıçdaroğlu’na “Gül’le sorunum yok ama Gül ile olmaz” ifadesini şöyle izah ediyor:

“Birbirlerine ağır hakaret eden Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli yan yana geldiler, buna Perinçek de eklendi. Geçmişi bir kalemde silen seçmen travma yaşıyor.” Akşener, Kılıçdaroğlu’na “CHP 100 yıllık, esnekliği zor bir yapı, Gül’ü kabul ettiremezsiniz” demek istiyor. Gül’ü daha çok Kılıçdaroğlu’nun “sol liberal dostlarının” istediği sözleriyle ise, Gül tercihinin seçmende karşılığı olmayacağını öne sürüyor.

2- Akşener, hem de Halk TV ekranında Kılıçdaroğlu’na “Benim seçmende karşılığım var” diyor. Bunu Muharrem İnce’nin son CHP Kurultayı ardından bir daha Cumhurbaşkanı adayı gösterilmeyeceği varsayımıyla, şimdi söylüyor. “Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye’nin geleceğiyle oynamam” sözü aslında herkese hitap ediyor. Sözlerinden, kendisinin de desteklediği İmamoğlu’nun İstanbul’un başında kalmasından yana olduğunu çıkarmak mümkün. Payzın’ın Mansur Yavaş sorusunu yanıtsız bırakması ise dikkat çekiciydi; manevra alanı bırakmak istediğini gösteriyor sanki.

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