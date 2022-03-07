Murat Yetkin: AKP'de belli isimler Montrö Sözleşmesi'ne "Boğazlardan para kazanamıyoruz" türü sığ bahanelerle burun kıvırıyordu, ayaklar suya erdi

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kaldığını belirterek, "Dünyanın çabası Putin’i durdurmak. Adeta herkes dursun da verebileceğimiz tavizi verelim havasında. ABD ve AB Rusya ekonomisini sarsacak ekonomik yaptırımlar ilan ediyor ama onlar uygulanma sürecindeyken Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor. Kriz uzadıkça Covid-19 salgını ardından ekonominin canlanacağını umanlar savaş gerçeğiyle karşılaştı. Kriz uzadıkça ekonomilerin -belki silah ve petrogaz sektörleri dışında- toparlanma ihtimali azalıyor" diye yazdı.

Ukrayna krizinin ABD'nin yıllarca delmeye çalıştığı Montrö Sözleşmesi'ne tam dastek vermesini sağladığına işaret eden Yetkin, "Ukrayna krizine dek AK Parti’den belli isimler Atatürk döneminde, 1936’da imzalanan Montrö Sözleşmesine, “Boğazlardan para kazanamıyoruz” türü sığ bahanelerle burun kıvırıyordu. Şimdi ayaklar suya erdi.

Putin’i diplomasiyle durdurmak -Çin’in devreye girmesi dışında- zor görünse de çabalar devam ediyor: doğrusu da bu. Ukrayna krizi yakın zamana dek küçümsenen Dışişleri Bakanlığının da yeniden öne çıkmasını sağladı.

Doğru dış politika ekonomiye destektir." ifadelerini kullandı.

Bu yazı yetkinreport.com sitesinden alınmıştır....