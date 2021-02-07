Murat Yetkin: Akademinin değersizleştirilmesi sürecinde sıranın Koç, Sabancı gibi başarılı vakıf üniversitelerine de gelmesi kaçınılmaz görünüyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Boğaziçi Üniversitesi’ne iletişim ve hukuk fakültesi kurulmasına ilişkin olarak, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partizan rektörler zincirindeki bir halka olan Melih Bulu’nun Boğaziçi’ni partizan öğretim üyeleriyle doldurarak hem dokuyu değiştireceği hem de kimsenin talip olmadığı idari kadroları bulacağını düşündüm.” yorumunu yaptı. Hukukçu Kemal Gözler’in Hoş geldin Boğaziçi Hukuk!” başlıklı yazısına da atıfta bulunan Yetkin, “Akademinin değersizleştirilmesi sürecinde sıranın Koç, Sabancı gibi başarılı vakıf üniversitelerine de sıçraması kaçınılmaz görünüyor” düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, “Gözler’in analizine göre AK Parti hükümetlerinin, yeterli öğretim kalitesini sağlamadan her il, hatta ilçelere üniversite tabelası asmasının bir amacı da üniversite enflasyonuna yol açarak üniversite mezunu olmanın değersizleştirmesi idi. Gözler’e göre üniversite kavramının değersizleştirilmesi ardından üniversite öğrencisi olmanın, üniversite hocası olmanın da bilimsel faaliyetlerin de değersizleştirilmesi geliyordu. Bugün, birkaç örnek hariç, üniversite diplomasının 1970’lerdeki lise diploması kadar değeri kalmamıştı. Bunun bir istisnası İlahiyat fakülteleriydi. Bir tek oradaki eğitim kalitesinin yükselmesine önem veriliyor gibiydi. YÖK’ün Araştırma Üniversiteleri teşvik programı amaçlananı vermemiş, ilk sıraları yine ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent gibi üniversiteler almıştı. İnsanın aklına 'Kendi açtıklarımızı çıkaramıyorsak, bize yâr olmayanları indirelim' gibi bir kötü niyet dahi geliyor." görüşünü savundu.

Yetkin, "Gözler’in iki yıl önce ODTÜ ve Boğaziçi’nin hedef alınabileceğini söylemesi karamsar bir kehanet olmaktan çıkıyor.ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent, İTÜ, Hacettepe, Cerrahpaşa gibi üniversitelerin partizan yaklaşıla değersizleştirilmesi süreci yaşanıyor. Sıranın Koç, Sabancı gibi başarılı vakıf üniversitelerine de sıçra ması kaçınılmaz görünüyor." ifadesini kullandı.