Murat Yetkin: AK Partililer halkın içine çıkıp nasıl oy isteyecek, "Biz gidersek" tehdidi dışında ne vaat edecek?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partililerine bütün kapıları çalıp 2023 için oy istemeleri talimatı vermesine ilişkin olarak, “AK Partililer halkın içine çıkıp nasıl oy isteyecek? O kapıları tekrar çalıp hoş karşılansalar bile, seçmene “Biz gidersek hakkınızda kötü olur” tehdidi dışında söyleyeceği ne kaldı AK Partili milletvekillerinin, bakanların, bakan yardımcılarının, belediye ve il başkanlarının?” yorumu yaptı.

Yetkin yazısında, “Peki AK Partili bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı kadroları, yönetim kurulu maaşlarıyla el altında tutulan partililer, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları nasıl çıkacak halk içine? Pahalı ve camları karartılmış makam araçları, marka takım elbiseli koruma ve danışman orduları, caka satan tafralarıyla mı? Kolay değil. Peki, kapısına gittikleri vatandaşa ne söyleyecekler ne vaat edecekler? O kapıları tekrar çalıp hoş karşılansalar bile, seçmene “Biz gidersek hakkınızda kötü olur” tehdidi dışında söyleyeceği ne kaldı AK Partili milletvekillerinin, bakanların, bakan yardımcılarının, belediye ve il başkanlarının? Kaldı ki “Biz gidersek” tehdidi her zaman, her dönemde, her ülkede etkili olduğu kadar tehlikeli bir siyasi kozdur. Bakarsınız bir gün gelir “Peki o zaman, güle güle” diyebilir seçmen." düşüncesini dile getirdi.