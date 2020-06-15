Murat Yetkin: AK Parti içinde Mustafa Şentop’un yerini korunması ile Binali Yıldırım’ın geri gelmesi arasında bir bölünme yaşanıyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimleri konusunda AKP içinde Mustafa Şentop'un yerine koruması ve Binali Yıldırım'ın eski görevine dönmesi konusunda bölünme yaşandığını yazdı.

Yetkin, "Meclis’teki sorun sadece üçüncü büyük parti grubuna sahip olan HDP’nin dışlanması girişimleri değil ki. CHP ve İYİ Parti üzerinde de baskı artıyor. CHP’ye kurultayını yapacak yer gösterilmediği, bulunan yerlerin engellendiği yolunda bilgiler var, CHP açıklamıyor olsa da. Acaba AK Parti ve MHP, CHP’nin içinde bir şeyler olmasını bekliyor, bu yüzden mi kurultay geciktirilmek isteniyor?" düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Bir diğer konu da TBMM Başkanlık Seçimi. Adeta AK Parti içinde Mustafa Şentop’un yerini korunması ile Binali Yıldırım’ın geri gelmesi arasında bir bölünme yaşanıyor. Şentop’un görev süresi 12 Temmuz’da doluyor, yeniden seçim gerekiyor ve tarih yaklaştıkça bu değişiklik ihtimali üzerine Ankara’da her gün yeni bir kabine değişikliği senaryosu üretiliyor. Oysa en yakınları dahi Erdoğan’ın hesaplarını tam olarak bilemiyor. Tek seçici ve tek karar verici o. Doğal olarak ne adım atılıyor ve atılacaksa, tek sorumlusu da. Kritik hafta, kritik haftalar." ifadesini kullandı.

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