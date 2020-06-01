Murat Yetkin: AK Parti bünyesinde bütün işlerin Cumhurbaşkanlığı'ndaki dar bir ekibin kontrolünde yürütülmesinden rahatsızlık ve tabanda hareketlenme var

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, AKP bünyesinde bütün işlerin Cumhurbaşkanlığı'ndaki dar bir ekibin kontrolünde yürütülmesinden ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uyarınca artık milletvekillerinin hükûmet icraatına etki edememesinden rahatsızlık duyulduğunu ve tabanda da genel kurul öncesi hareketlenme yaşandığını yazdı.

Yetkin, "Erdoğan’ın ekonomi ve dış politikada iç içe geçmiş sorunları, ortağı MHP’yi fazla kızdırmadan idare etmeyi ve yaklaşan AK Parti genel kurulu öncesi parti içi ve parti-kabine-cumhurbaşkanlığı dengesini bir arada yürütmesi gerekiyor. Meclis açılışıyla birkaç yasayı hızla değiştirip genel kurula öyle gitmek istiyor Erdoğan. Ekim ayındaki Baro seçimleri öncesi o konuyu öne çekmek istemesi de bununla ilgili." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Siz bakmayın parlak demeçlere. AK Parti bünyesinde bütün işlerin Cumhurbaşkanlığındaki dar bir ekibin kontrolünde yürütülmesinden ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uyarınca artık milletvekillerinin hükümet icraatına etki edememesinden rahatsızlık var. Kabinede ise birkaç bakan dışında diğerleri ha var, ha yok. Salgınla mücadelede öne çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ayrı yere koyalım. Diğerleri baş harflerine göre- Abdülhamit Gül, Berat Albayrak, Hulusi Akar, Mevlüt Çavuşoğlu ve popülaritesi her geçen gün yükselen Süleyman Soylu. Bir de MİT Başkanı Hakan Fidan var etkisi olan. Ama tabanda Genel Kurul öncesi bir hareketlenme gözleniyor. Malum, seçeneksiz de değiller artık, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu bu tablodan bıkanları karşılamaya hazır." görüşünü savundu.

Yetkin, "Erdoğan bu dengeleri korumak için kendisinden önce başka liderlerin de düştüğü hata ile iktidarını özgürlükleri (basın ve ifade özgürlüğü dahil) biraz daha kısıtlayarak pekiştirme yoluna başvurma yoluna gidebilir. Üstelik bunu yaparken ABD ve AB’yi de içine alan baskıcı ortamdan ilham alabilir. Yanlış olur, ama yapma ihtimali bulunuyor. 2 Haziran’dan itibaren Meclis gündemine taşınacak yasal düzenlemeler bu nedenle önem taşıyor." ifadesini kullandı.

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