Murat Yetkin: Adayın isimlendirilmesi için artık kılıç Kılıçdaroğlu’nda

Gazeteci yazar Murat Yetkin, altı partili muhalefet ittifakının cumhurbaşkanı adayının isimlendirilmesinde gözlerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildiğini belirtti. Yetkin, "Artık kılıç Kılıçdaroğlu’nda." yorumunu yaptı.

Yetkin yazısında, "Bunun üç temel nedeni var. Birincisi, CHP’nin ittifakın en büyük partisi olması. CHP’nin desteklemeyeceği bir adatın seçilme şansı zaten bulunmuyor. İkincisi, geniş tabanlı muhalefet fikrinin babası (ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’le birlikte) mimarı Kılıçdaroğlu. Üçüncüsü, şu anda kamuoyunda aday adaylığı en çok tartışılan isimlerden üçü de CHP saflarında. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu’nun kendisi." düşüncesini dile getirdi.