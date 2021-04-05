Murat Yetkin: Acaba Erdoğan “mağdur” söyleminin rüzgârıyla kazanabileceği hesabıyla erken seçime gider mi?

Gazeteci Murat Yetkin, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesinin ardından 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriye karşın gelen ‘darbe’ söylemlerini değerlendirdi. Yetkin, "Acaba Erdoğan emekli subayların bildirisinden çıkan “mağdur” söyleminin rüzgârıyla kazanabileceği hesabıyla erken seçime gider mi?" sorusunu gündeme getirdi.

“Hükümet ‘aranan düşman’ üzerinden ekonomiden sağlığa, dış politikaya dek her konudaki muhalif sesleri artık daha çok 'darbeci' kategorisine dahil ederek susturma çabasına girebilir. Erdoğan’ın kendisine gümüş tepside sunulan fırsatı, ilk aşamada mayası tutmayan yeni Anayasa hamlesine ulamak isteyecektir” diye yazan Yetkin devamında da şunları kaydetti:

"Öyle anlaşılıyor ki, yeni Anayasa olsun, olmasın, iktidar zeminin siyasi ve ekonomik nedenlerle Cumhur İttifakının ayakları altından kaymasını durdurmak isteyen Erdoğan, Bahçeli’nin desteğiyle daha katı bir tutuma geçecektir. Bu baskı ve yasakların kapsamının genişlemesi anlamına de gelebilir.

Erdoğan on dokuz yıllık iktidarında hep mağdur ve mazlum rolünü seçti. Darbe girişimi de hep şeytanlaştırılan Atatürkçü kesimden değil, sonra “kandırılmışız” deyip işin içinden çıktığı İslamcı bir Cemaatin yasadışı örgütlenmesinden geldi. Ama Erdoğan ok dokuz yıllık iktidarında ilk defa savunma pozisyonunda. Örneğin 2007’deki 27 Nisan e-muhtırasında çözümü karşı saldırıya geçmekte ve hemen seçim ilan etmekte görmüştü; yaptığı doğruydu. Sonundan çıkış yolu demokrasilerde seçimden geçmeliydi. 2016 darbe girişimi sonrasında da hemen Anayasa referandumu ve ardından seçim sandığına başvurdu.

Oysa şimdi Kılıçdaroğlu ve Akşener durmadan “erken seçime gidelim” diye meydan okurken, Erdoğan ve Bahçeli erken seçime gitmek istemiyor. Acaba Erdoğan emekli subayların bildirisinden çıkan “mağdur” söyleminin rüzgârıyla kazanabileceği hesabıyla erken seçime gider mi? Yoksa muhalefeti susturacak yeni önlemlere mi başvurur. Bakalım hangi yolu seçecek Erdoğan?"

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