Murat Yetkin: Abdullah Gül AYM tartışmasını Erdoğan’ın aleyhine çevirebilir

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Anayasa Mahkemesi üzerinden yürüyen tartışmalarda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı muhatap aldığını belirterek, "Artık siyasetin bütünüyle dışında durmayacağı, ya da duruyormuş gibi yapmayı bir yapa bırakacağı sonucu dahi çıkarmak mümkün. Bu durum siyasette Erdoğan aleyhine bir rüzgâra dahi yol açabilir" görüşünü savundu.

Gül'ün T24 yazarı Murat Sabuncu'ya yaptığı açıklamaları yorumlayan Yetkin, "Gül Cumhurbaşkanlığından ayrıldığından bu yana, hatta 2018’de adaylığından bahis olduğunda dahi doğrudan siyasi polemiğe girmekten kaçındı. Oysa son çıkışında doğrudan 'Tayyip Bey' hitabıyla, şimdi karşı çıktığı AYM kompozisyonunun kendisini çok daha ciddi sorunlardan nasıl “bir oyla” kurtarmış olduğunu, o bir oyun da dönemin AYM Başkanı Haşim Kılıç’ın sayesinde olduğu imasıyla dile getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkin, "Bu sadece bir vefa, ya da diyet borcunun hatırlatılmasından öte anlamlar taşıyor. Keza İlker Başbuğ ve gazetecilerin de bu AYM oluşunu tarafından bireysel başvuru sayesinde tahliye edilerek ‘FETÖ kumpasının boşa çıkarılmasındaki rolünü’ hatırlatıyor. Gerçi bağımsız yargıyı savunmak siyaset değildir; hepimize her zaman lazım. Ama doğrudan Erdoğan’ı muhatap alması Gül’ün artık siyasetin bütünüyle dışında durmayacağı, ya da duruyormuş gibi yapmayı bir yapa bırakacağı sonucu dahi çıkarmak mümkün. Bu durum siyasette Erdoğan aleyhine bir rüzgâra dahi yol açabilir. Göreceğiz." ifadesini kullandı.

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