Murat Yetkin: ABD'nin kararının PKK ve bağlantılı grupları rahatsız edeceği açık

Gazeteci yazar Murat Yetkin, ABD'nin askerlerini Suriye'den çekmesi sonucunda “Kürtlerin Amerikalılar tarafından bir kez daha kullanılıp ortada bırakıldığı” eleştirilerine maruz kalabileceğini ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın bunu pek umursamayacağını yazdı. Yetkin yazısında aynı zamanda Suudi Arabistan ve İsrail'in de Trump'ın kararından memnun olmayacağını, çünkü bu iki ülkenin önceliklerinin İran'ı sınırlarından uzağa itmek olduğunu belirtti.

Kişisel blog sitesinde ABD'nin askerlerini Suriye'den çekme kararını "Vaşington’da çarşı karıştı: Trump ile Pentagon arasında PKK-Suriye çatlağı" başlıklı yazısında değerlendiren Yetkin, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ortaya çıkan şeklin en çok PKK ve bağlantılı grupları rahatsız edeceği açık. İngiltere’nin sürpriz çıkışı onların da rahatsız olduğunu gösteriyor. Asli öncelikleri İran’ı sınırlarından uzağa itmek olan İsrail ve Suudi Arabistan da Trump’ın kararından muhtemelen memnun olmayacaklardır. Bu karar ABD’nin omuzlarından büyük bir yük ve sorumluluğu kaldıracak. Öte yandan PKK ile Kürtleri özdeş gören Batı kamuoyunda “Kürtlerin Amerikalılar tarafından bir kez daha kullanılıp ortada bırakıldığı” eleştirilerine maruz bırakabilir ama Trump’ın bunu umursayacağı pek söylenemez."

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