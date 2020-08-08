Murat Yetkin: ABD ve Fransan'nın Hizbullah'ın temizlenmesi için zorlaması devam ederse Lübnan'da bir savaşa tanık olabiliriz

Murat Yetkin, 150'den fazla insanın öldüğü, 6 binden fazla kişinin yaralandığı Lübnan'daki patlamanın sonuçları bakımından Orta Doğu’daki siyasi dengeleri etkileyeceğini söyledi.

Hizbullah’ı hükûmetten çıkarması için Lübnan'a baskı yaptığını belirttiği Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un patlama sonrasında Beyrut'a giderek yardım vaadinde bulunmasına dikkati çeken Yetkin, "Bu patlamanın Hizbullah’ı da sarsıp üzerindeki baskıyı artıracağı, keza İran’ı da sıkıştıracağı görülüyor" öngörüsünde bulundu.

Patlamanın Lübnan’ı sadece siyasi değil, ekonomik kriz içinde yakaladığını ifade eden Yetkin, Beyrut meydana gelen zararı aktararak, şunları kaydetti:

"Zararın boyutları 10 milyar dolardan fazla tahmin ediliyor. Ülke bu haldeyken ABD ve Fransa gibi ülkelerin yardım için -yıllar içinde ülkenin bir gerçeği haline gelen- Hizbullah’ın temizlenmesini şart koşması Lübnan’ın geleceği bakımından iyi işaret değil. Bu zorlama devam ederse bir savaşa da Lübnan’da tanık olabiliriz."

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