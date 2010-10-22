-MURAT YALÇINTAŞ YARIN TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A) - 22.10.2010 - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanvekili Şekip Avdagiç, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş'ın yarın Türkiye'ye döneceğini bildirdi. Avdagiç, Yalçıntaş'ın Türkiye'ye dönüş biletini iptal ettirdiği haberlerinin gerçeğini yansıtmadığını, Yalçıntaş'ın ABD'de devam eden programını yarıda keserek, uçak biletini öne aldırdığı ve yarın Türkiye'ye döneceğini bildirdi. Avdagiç, yürütülen soruşturma kapsamında İTO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş hakkında yakalama emri çıkarıldığı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, bugün televizyon ve internet medyasında yayına verilen ''Yalçıntaş hakkında yakalama emri çıkarıldı'' şeklindeki haberin İTO'yu, camiayı ve iş alemini derinden üzdüğünü ifade etti. Yalçıntaş'ın her zaman hukuka saygılı, kanuni çizgiden sapmayan, dürüstlüğü ve güvenilirliği ile bilinen bir şahsiyet olduğununu dile getiren Avdagiç, ''Sadece İstanbul iş dünyasının değil tüm Türkiye iş aleminin sevgi ve saygısını kazanmış bir kişidir'' dedi. Murat Yalçıntaş'ın yurt dışı programı çerçevesinde önce Fransa'nın Başkenti Paris'te düzenlenen SIAL Gıda fuarına katıldığını ve buradan da resmi davetli olarak ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Amerika-Türk İş Konseyi (ATC) konferansında konuşmacı olarak yer aldığını hatırlatan Avdagiç, şöyle devam etti: ''Bugün medyaya yansıyan konuya ilişkin sayın başkanımız ile telefonda görüştüm. Böylesi bir olaya adının karışmasından dolayı büyük bir üzüntü ve şaşkınlık içinde olduğunu belirtti. Ayrıca devam eden programını yarıda kesip uçak biletini öne alarak yarın Türkiye'ye döneceğini bildirdi. Benim avukatlarımızdan edindiğim bilgiye göre sayın başkanımız Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında bilgisine başvurulmak üzere emniyete çağrılmıştır.''