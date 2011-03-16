-MURAT YALÇINTAŞ YARGIÇ KARŞISINDA ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - Yüksek yargıdaki rüşvet iddiaları kapsamında, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 58 sanığın yargılanmasına Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Duruşmaya, sanıklar ve avukatları katılıyor. Dava iddianamesinde, ''Sanıkların, suç örgütü kurmak, üye olmak, Yargıtayda temyiz ve karar düzeltme incelemeleri sırasında yüksek yargı mensubuna rüşvet vermek, yargı görevini yapanları etkilemek, nitelikli dolandırıcılık, yetkili olmadıkları bir iş için yarar sağlamak, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve rüşvet suçuna iştirak etmek'' gibi bir dizi suç işledikleri öne sürülüyor. İTO Başkanı Yalçıntaş'ın ''Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' ve ''Rüşvet suçuna iştirak etmek'' suçlamalarıyla 6 yıl 4 aydan 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, eski Danıştay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Oskay, Avukat Necdet Okcu, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi memuru Bekir Akbal, Gülhanım Kızıltaş, Yavuz Çay ve eski Yargıtay çalışanı Hüseyin Uysal ''örgüt kurucusu'' olarak yer alıyor.