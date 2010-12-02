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MURAT YALÇINTAŞ CEZAEVİNDEN AYRILDI ANKARA (A.A)

02 Aralık 2010 22:14

-MURAT YALÇINTAŞ CEZAEVİNDEN AYRILDI ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş tahliye edildi. Yalçıntaş'ı Sincan Cezaevinden çıkışında babası Nevzat Yalçıntaş, yakınları ve İTO üyeleri alkışlarla karşıladı. Murat Yalçıntaş yaptığı açıklamada, cezaevinde kaldığı süre içinde başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İTO üyeleri ve Anadolu'daki birçok iş adamından büyük destek gördüğünü belirtti. Yalçıntaş, ''Ben yanlış bir şey yapmadım. Benim kaderimde demek ki bu da varmış. Bunu da yaşadım. İnanıyorum ki Türk adaleti de bunu en kısa süre içinde ortaya çıkaracaktır, ispat edecektir'' dedi. Türk iş alemine kendisine olan güven ve inançlarından dolayı teşekkür eden Yalçıntaş, cezaevinde kaldığı 36 gün içinde çok sayıda kişinin kendisine ulaştığını, hakkında medyada güzel şeylerin söylendiğini belirtti.    Konuyla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini dile getiren Yalçıntaş, ''Adalet, yargı süreci her şeyi tüm çıplaklığıyla ortaya koyacaktır'' diye konuştu.  Yalçıntaş, bir gazetecinin sorusu üzerine, İstanbul'a döneceğini söyledi.  Murat Yalçıntaş, açıklamasının ardından babasının da bulunduğu araca binerek cezaevinden ayrıldı.

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