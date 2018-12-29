Murat Ülker'den yeni yıl mesajı: "İşimiz açısından rüzgarın aleyhimizde estiği bir yıl oldu"

Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, çalışanlarına yönelik bir yeni yıl mesajı yayınladı. 2018 yılında gösterdikleri azim ve gayret için çalışanlarına teşekkür eden Murat Ülker, “İleride tarihçiler 2018’i nasıl yorumlayacak bilmiyorum ama bana göre ekonomik ve sosyal anlamda belirsizliklerle dolu, işimiz açısından ise rüzgarların aleyhimizde estiği bir yıl oldu” dedi.

Aydınlık gazetesinin haberine göre Ülker, mesajında holding çatısı altındaki Pladis, Godiva, Şok Marketler gibi şirketlerdeki gelişmelere değindi. Dünyada da Türkiye’de de havaların her zaman güneşli seyretmediğini ancak negatif ekonomik gelişmelere karşı köklü geçmişlerinden gelen adaptasyon ve basiret sayesinde olağanüstü durumlara uyum sağlama kabiliyetlerinin olduğunu dile getiren Ülker, şirketin kredi yapılandırmasına yönelik şunları söyledi:

“Ekonomide beklenmeyen gelişmelerin arifesinde iken kapsamlı bir sendikasyon anlaşmasını başarıyla tamamlamamız, grubumuz için 2018’in en hayırlı işlerinden biri oldu. Gelir ve giderlerimizin dönemsel olarak uyumlu olmasını sağlamak amacıyla kısa vadeli kredilerimizin büyük bir bölümünü, uzun vadeli tek bir sendikasyon kredisi altında topladık. Bu şekilde kredi yapımızı gerek döviz cinsi bazında ve gerekse finansman giderlerimiz ile faaliyetlerimizden elde edeceğimiz gelirlerin dönemsel uyumu açısından daha sağlıklı hale getirdik.”

Gelirin yüzde 40'ı yurtdışı faaliyetlerden

Grup olarak gelirinin yüzde 40’ının yurt dışı faaliyetler ve ihracattan geldiğini belirten Murat Ülker, “Türkiye artık grubumuzun adeta küresel üretim üssü ve yaptığımız ihracat hem Türkiyemiz hem grubumuzda stratejik önem taşıyor. Ana işlerimize odaklanarak büyüme stratejimizin; Türkiye’deki işimizi, tüketicilerimizi, bize güvenenleri korumak için ne kadar doğru olduğunu 2018’de gördük. Godiva, McVitie’s, Ülker, Şok Marketler gibi bütün Türkiye’yi ve dünyayı küresel olarak kuşatabilecek markalarımıza odaklanarak, yatırım yaparak geliştireceğiz” bilgisini verdi.

“2019 yılının gerek dünya ve gerek Türkiye ekonomisi için kolay bir yıl olmayacağını” anlatan Murat Ülker, “Hep birlikte yaptıklarımız, yapacaklarımızın ispatıdır. Yeni başarılar için ipuçları, görmesini bilene geçmişimizde yeterince var. Geçmişte benzeri ekonomik koşullara 'kriz' derdik. Bugün ise, ülkemizde ve dünyada yaşadığımız sürece, 'hodri meydan' diyorum” ifadelerini kullandı. Murat Ülker, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu seneyi her zamankinden daha fazla çalışma ve üretme, yani olağanüstü koşullara meydan okuma yılı ilan ediyorum. Olağanüstü şartları tehdit değil fırsat olarak görerek… Her zamankinden daha cesur ve kararlı adımlar atarak… Dijital dönüşümümüzü güçlendirerek…”