Murat Ülker'den Marx'lı 1 Mayıs paylaşımı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, sosyal medya hesabından, Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladığı ortaya çıktı. Karl Marx'ın fotoğrafıyla birlikte, üniversite yıllarındaki bir anısını yazan Ülker "Halbuki biz işçi-işveren vazgeçilmez ikiliyiz. Sendikalarda bizim zamkımız" dedi.

Alman siyaset bilimci ve ekonomist Karl Marx ile “Öyle deme o senin iş verinin sonuçta!” yazısının bulunduğu bir kare paylaşan Ülker, üniversitede diyalektik materyalizm dersi aldığını söyleyerek şu anısını anlattı: "Okulda Diyalektik Materyalizmin dersini seçmeli almıştım. AA almama rağmen hocam BA vermişti, bahanesi de babamdı.