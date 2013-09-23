Murat Ülker'den döviz kuru tahmini

Ülker’in patronu Murat Ülker, “Doların 2 TL olması normal. Türkiye’de kriz yok. Türkiye’nin rakamlarına göre beklenmiyor da. Buna rağmen kriz çıkar mı? E delinin biri kuyuya taş atar, bir şey olur. Ama kalıcı olmaz. Kriz böyle bir şeydir, kriz olacak dersen, olur! Olmaz bir şey dersen, olmayabilir” dedi.

Milliyet gazetesinden Songül Hatısaru’nun sorularını yanıtlayan Ülker’in patronu, doların inişli çıkışlı seyri hakkında konuştu.

Ülker, doların seyri hakkında, “Bu enflasyondur, devalüasyondur, bilhassa dövizdeki dalgalanmalarda... Pazartesi şu olacak, efendim çarşamba ne olacak gibi yaklaşımlar; döviz alıp satıyorsanız, dövizle iş yapıyorsanız bu yaklaşım anlaşılabilir. Borsada veya at yarışı oynar gibi forward oynuyorsanız bir anlam ifade eder bunlar. Ama öbür türlü dövize anlamlı aralıklarla bakmak lazım.

Dolar 2 TL’yi gördü. 2 TL’nin bir gecede olması bir problemdi. Ama doların 2 TL olması zaten normal. Çünkü enflasyona bakarsanız, devalüasyon geri kalmıştı. TL daha kıymetli görünüyordu. Nasıl olsa bir yerde buluşacaktı. Bu ikisinin arası çok açılamaz. Eninde sonunda bu düzelir, bazen dönemsel olarak birisi yukarıda, birisi aşağıda olur. Yani dönemsel olarak değişir. Ama uzun dönemde bunlar birbirini eşitlemiştir. Böyle olmak da zorunda. Onun için baktığınızda Türkiye’de bir kriz yok. Türkiye’nin rakamlarına göre beklenmiyor da. Ama buna rağmen bir kriz çıkar mı? E delinin biri kuyuya taş atar, bir şey olur. Bir şey diyemem o zaman. Ama olsa bile kalıcı olur mu? Sanmıyorum, kalıcı olmaz. Onun için pazartesi ödeyecek bir borcunuz yoksa rahat olun. Kriz böyle bir şeydir, kriz olacak, olacak, olacak dersen, olur! Olmaz bir şey dersen, olmayabilir” dedi.