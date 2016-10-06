Murat Ülker: Yıldız Holding'in 50 bin çalışanı var, birkaçı FETÖ şüphelisi

Hürriyet gazetesi yazarı Vahap Munyar, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in, grup çatısı altındaki şirketlerde 50 bin personelin çalıştığını belirterek, "Bunlar arasından birkaç çalışanımız FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı, sonra tutuklandı. Tüm haklarını ödeyip ilişkilerini kestik. Daha sonra bu kişiler takipsizlik kararıyla serbest kalınca dönmek istediler. Karar vermiş değiliz" dediğini aktardı.

Grup şirketlerinin ürünlerinin müşterilerinin önemli bir bölümünün kadınlar ve çocuklar olduğunu belirten Ülker "Bu durumda şirketimizde kadın bakışına, görüşüne ihtiyacımız var. Bu nedenle kadın istihdamına önem veriyoruz" diye konuştu

Vahap Munyar'ın 50 bin kişiden birkaçı şüpheli başlığıyla bugün (6 Ekim 2016) yayımlanan yazısı şöyle:

Yıldız Holding’in bisküvi, çikolata, şekerleme şirketleri için İngiltere merkezli kurduğu çatı grubu Pladis’in CCO’su (Chief Communications Officer) Zuhal Şekerdavet etti:

Pladis Grubu’nun Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Kurumsal İletişim Genel Müdürü Hande Gün Ertan’la birlikte gittik, Londra’daki merkez ofiste Pladis CEO’su Cem Karakaş’ı dinledik. United Biscuits’in Avrupa’nın en büyük, dünyanın ikinci büyüğü olan Harlesden bisküvi fabrikasını gezdik.



Daha sonra Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’le sohbet ettik. Ülker’e ağustos ayı başında Twitter’dan paylaştığı mesajı anımsattım. Mesajı şöyleydi:



Sivil demokrasi şehitlerimizin ilk derece yakınlarına destek olmak için işe alımda öncelik vermek istiyorum.



Başvuru ve işe alım rakamını merak ettim, yanıtladı:



3-4 başvuru oldu, tamamını işe aldık.



Neden bu kadar az oldu? 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri’nin aileleri istihdam davetinize ilgi göstermedi mi?



Şehitlik kaydı konusundaki işlemler sanıyorum zaman aldı. Onun da etkisi olabilir.



Konu FETÖ’nün darbe girişiminden açılınca şu veriyi paylaştı:

Yıldız Holding çatısı altındaki şirketlerde 50 bin personel çalışıyor. Bunlar arasından birkaç çalışanımız FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı, sonra tutuklandı.



Tutuklananların birikmiş tazminatlarını talep ettiğini belirtti:



Talepleri doğrultusunda haklarını ödeyip, grubumuzla ilişkilerini kestik.

Sonra bu konuda karşılarını çıkan soruna değindi:



Söz konusu çalışanlar daha sonra savcılığın takipsizlik kararıyla serbest kaldı. Bu sefer bize dönmek istediler.



Haklarını ödedikten sonra onları işe almak gibi yasal zorunluluğunuz var mı?



Yok ama şirketlerimize emek vermiş insanlar. Vicdani bir durum söz konusu. Henüz karar verebilmiş değiliz.



Ardından şu noktaya dikkat çekti:



50 bin kişilik istihdam içerisinde birkaç kişilik FETÖ şüphelisi, çok da önemsenecek bir oran değil.



Bu durumun kaynağına indi:



İşe alım süreçleri dünyada geçerli kurallara göre yürürse, personelin işini koruyabilmesi, yükselebilmesi performansa göre olursa, şüpheli sayısı da böyle düşük kalabiliyor. Yani, sistemin iyi çalışması önemli.

İşe alım süreçleri hakim, emniyet mensubu, öğretmenler için de olması gereken gibi yürüseydi, sınav sahtekarlıkları yapılmasaydı, bugün kamuda binlerce kişinin topluca ilişiğinin kesilmesi olayı yaşanır mıydı?

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, grup şirketlerinin ürünlerinin müşterilerinin önemli bir bölümünün kadınlar ve çocuklar olduğuna değindi:



Bu durumda şirketimizde kadın bakışına, görüşüne ihtiyacımız var. Bu nedenle kadın istihdamına önem veriyoruz.



Ardından ekledi:



Daha fazla sayıda kadın personelimizin olmasını isterim ama bu konuda kota gibi kurallar konulmasını da doğru bulmuyorum. Başarılı olan işi koparır alır.



Sonra şu görüşünü paylaştı:



Bizim, “Erkek Fatmalara” ihtiyacımız yok. Yani, kadının iş hayatında erkek gibi davranması doğru değil. Herkes kendi gibi olmalı.



Kadınların iş hayatına çok olumlu katkı yaptığını kaydetti:



Yıldız Holding’e bağlı şirketlerde kadın çalışan oranı yüzde 40 düzeyinde. Yönetimde de bu oran yüzde 25-30.

Murat Ülker’e gruba katıldığından bu yana Godiva’daki büyüme seyrini sordum, yanıtladı:



Henüz şirketi ikiye katlamış değiliz ama büyütüyoruz.



Cep telefonundan fotoğrafı gösterip, markayla ilgili son bilgiyi paylaştı:



Dünyada kruvaziyer turizminin önde gelen transatlantiği Queen Mary 2’nin kamaralarında her gece konukların başucuna birer Godiva çikolata bırakılır. Ayrıca, Queen Mary’da bir de Godiva Shop açtık.



Queen Mary’de mağaza açma işi nasıl gelişti?



Seyahat edenler için dünyada farklı alanlar gelişiyor. Bu da onun bir parçası. Üretmek, pazarlamak bizim işimiz. Denizaşırı ilk dükkanımız bu oldu.