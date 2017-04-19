Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Twitter hesabını kapattı.

Ülker, Twitter hesabından son olarak referanduma ‘evet’ oyu vereceği şeklinde yorumlanan bir mesaj ile gündeme gelmişti.

Ülker, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “1974'ten bu yana Aile geleneğimiz Evet. Şimdi de EVET'i severim” diye yazmıştı. Ülker, kendisine “Yazık, durum bu kadar kötü demek” yazan bir kullanıcıya da “Yok be yau” diyerek cevap vermişti.

1 Nisan tartışması

Murat Ülker, 1 Nisan’da Ülker firmasının hazırladığı bir reklam filmi ile de gündeme gelmişti. Sosyal medyada tartışma yaratan reklam, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkilendirilmişti. Reklam üzerine Murat Ülker ve Ülker firmasından açıklamalar gelmiş, reklamı hazırladığı belirtilen kişilerin açığa alındığı ifade edilmişti.