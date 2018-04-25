Murat Ülker: Türkiye'deyim, kovsalar da gitmem

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 6.5 milyar dolarlık kredi borcu yapılandırmasına ilişkin olarak, “Kısa vadeli 400 ayrı kredi borcumuz vardı. Bunların hepsini kapatıp uzun vadeli tek borca indirmek istedik” dedi. Ülker, varlıklarının önemli bir bölümünün yurt dışında dair olarak, Türkiye’de olduğunu ve kovsalar bile gitmeyeceğini söyledi.

Hürriyet'ten Vahap Munyar'ın köşesine taşıdığı Ülker, varlıklarının önemli bölümünü yurt dışına taşığı yolundaki iddilara ilişkin olarak, "Varlıklarımın 4’te biri, yani yüzde 25’i yurt dışında... 80 fabrikam var... 55’i Türkiye’de... Toplam 60 bin personelimizin 40 bini Türkiye’deki şirket ve tesislerimizde çalışıyor. Ülkemde her yıl 4-5 bin yeni istihdam yaratıyorum" açıklamasında bulundu.

Ülker, United Biscuits, Godiva ve Ülker’i sinerji için İngiltere merkezli Pladis çatısı altında topladıklarını anımsatıp, bu durumun yanlış anlaşıldığını savundu.

Ülker, Rahmi Koç'un kendisine, “Artık Londra’da mı yaşıyorsunuz Murat Bey?” diye sorduğunu belirterek, "Kendisine, “Ben Türkiye’deyim, bir yere gittiğim yok” cevabı verdim, kovsalar gitmem..." dedi.