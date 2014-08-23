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Murat Ülker, mezuniyet yıllığında Ahmet Davutoğlu için ne yazdı?

Murat Ülker: Akademik kariyerinin arkasından siyasi kariyeri başladı. Ama benim için kendisi '438 Ahmet' olarak kaldı

23 Ağustos 2014 17:41

AKP Genel Başkanı ve Başbakan adayı Ahmet Davutoğlu’nun İstanbul Erkek Lisesi’nden sınıf arkadaşı olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in, mezuniyet yıllığına Davutoğlu için, ''Diğer derslerinin yanında bilhassa tarihte söz söylemedeki kabiliyeti ve fikir hayatındaki faaliyetleri, onun ileride yüksek şahsiyet olacağı inancımızı güçlendiriyor…” dediği ortaya çıktı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yeni Türkiye'nin başbakanı olarak ilan edilen Ahmet Davutoğlu ile ilgili bir anektod paylaştı.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Davutoğlu ile arkadaşlığının 11 yaşında, İstanbul Erkek Lisesi'nde başladığını söyleyen Ülker, Davutoğlu'nun akademik dünyada ilerlediğini ve iyi bir hoca olarak değerli talebeler yetiştirdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü;

Benim için '438' Ahmet olarak kaldı

''Akademik kariyerinin arkasından siyasi kariyeri başladı. Ama benim için ve biliyorum ki, İstanbul Erkek Liseli sınıf arkadaşlarımız için kendisi '438 Ahmet' olarak kaldı. Ona da sorarsanız, ben hala '692 Murat'ımdır. 6 Fen A'dan mezun olan bizler farklı mesleklere doğru gittik. Davutoğlu ise, lisedeki halini devam ettirdi ve entelektüel hayatı seçti.''

Yıllıkta bugünlere geleceğini öngörmüş

Ülker, mezuniyet döneminde tutulan yıllığa Ahmet Davutoğlu ilgili şu sözleri yazdığını belirtti;

''Diğer derslerinin yanında bilhassa tarihte söz söylemedeki kabiliyeti ve fikir hayatındaki faaliyetleri, onun ileride yüksek şahsiyet olacağı inancımızı güçlendiriyor…'  

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