Murat Ülker, Davos'ta 'Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu' başkanlığını reddetmiş

Murat Ülker, Davos'taki "Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu"na başkanlık etme görevini daha önceden kabul etmediğini bildirdiğini açıkladı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Davos toplantısına katılmayarak "Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu"nun Türkiye 'ye verilen başkanlık görevini yerine getirmediği yönündeki haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Hürriyet gazetesinden Gila Benmayor'un bugünkü yazısında konuyla ilgili aktardığı bölüm şöyle:

Davos’taki temaslarını aktardığım G20’nin iş dünyası ayağı B20 ile ilgili dünkü yazıda, “Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu”nun başkanı Murat Ülker’in Davos’a gelmediğini yazmıştım.

Diğer çalışma gruplarının başkanları Güler Sabancı, Ali Koç, Ferit Şahenk ve Hüsnü Özyeğin masalarında yer alırken, “Yolsuzlukla Mücadele” masası bir anlamda sahipsiz kalmıştı.

Bu çalışma grubuyla ilgisi olmayan Ali Kibar gelinceye kadar.

Ancak dün Murat Ülker gönderdiği bir e-postada şöyle diyor:

“Davos’taki B20 toplantısında yoktum çünkü bu oluşumda her hangi bir görevim bulunmuyordu. Bana böyle bir görev tevdi edildi ama ben bu başkanlığı kabul etmeyeceğimi daha önceden belirtmiştim. Sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. Mazeret belirterek üstlenmediğim bir iş için sorumlu tutulmak istemiyorum. Bu nedenle görev almadığını ilgili yerlere bir kez daha ifade ettim”.

Murat Ülker kendi açısından yerden göğe haklı.

Ne ki ortada tuhaf bir durum var.

TOBB’un Murat Ülker’in görevi kabul etmediğinden haberi olmaması mümkün mü?

Haberi varsa neden Türkiye’nin başkanlığında G20’nin en önemli maddesi olan “Yolsuzlukla Mücadele”yle ilgili çalışma grubunun başına başka birini seçmiyor?