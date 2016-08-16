Murat Ülker, cemaat iddialarına babasının 1999'daki sözleriyle cevap verdi

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 28 Şubat sürecinden yaklaşık 20 yıl sonra, bu kez 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dile getirilen iddialara Yıldız Holding'in amiral gemisi Ülker grubunun kurucusu babası Sabri Ülker'in sözleriyle cevap verdi. Murat Ülker; TBMM, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümet ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından darbe girişimini yapmakla suçlanan "Fethullahçı teörör örgütü/FETÖ" ile ilgili oldukları yolunda sosyal medyada "trol" olarak nitelenen bazı hesaplarda öne sürülen iddialar üzerine, Sabri Ülker'in 28 Şubat sürecinde "Atatürk'e bağlılık" vurgusuyla yaptığı "Cemaatlerle işimiz yok" açıklamasını paylaştı.

Trol iddialarına tek cümle



Servet listelerine "En zengin Türk" olarak giren Murat Ülker, sosyal medyadaki bazı trol hesaplarda dile getirilen iddiaların bir kullanıcı tarafından "CNN Türk'te markanızın FETÖ'cü olduğu söylendi. Bu doğru mudur?" sorusuyla kendisine yöneltilmesi üzerine babası Sabri Ülker'in 1999 yılında yaptığı bir açıklamayı Twitter'da paylaşmakla yetindi.

Murat Ülker, tweetinde "Sabri Ülker (Allah rahmet etsin) 1999'da yıllar önce söylemiş" diye yazdı.

Sabri Ülker'in sözleri Ülker'in resmi Twitter hesabından da "Ülker dün de, bugün de, yarın da milletimizin ortak lezzetidir. Herkes için Ülker'in teminatı kurucumuzun sözleridir" açıklamasıyla paylaşıldı.

Darbe girişimini kınamış,

şehit yakınlarına iş imkânı önceliği tanımıştı

Murat Ülker, darbe girişiminin ardından bir kınama tweeti atarak, şunları dile getirmişti:

"Geçmiş olsun. Müdahale kabul edilemez ve demokratik olmadan sosyal barış olamaz. Kalkışmayı halkımız önlemiştir, kayıplarımıza çok üzüntülüyüm."

Ülker, 5 Ağustos'ta da yine Twitter hesabından "Sivil demokrasi şehitlerimizin ilk derece yakınlarına destek olmak için işe alımda öncelik vermek istiyorum" açıklaması yapmıştı.

Murat Ülker'in ve Ülker Grubu'nun tweetleri şöyle: