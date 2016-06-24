Murat Ülker: Sendikalaşmayı önemsiyoruz, şirketlerimizde zulüm istemiyoruz

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Konya Karaman’daki Biskot tesislerinde sendikalaşmayla ilgili olarak, “Biskot’ta Hak-İş’e bağlı Öz Gıda İş’in örgütlenmesini biz de istedik. Bir iş yerinde sendika yoksa, insanların hakkı geçebiliyor. Bazı yöneticiler altında çalışanlara zulüm edebiliyor. Şirketlerimizde böyle şeylerin yaşanmasını istemiyoruz” yorumunu yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Murat Ülker’in danışmanları, Ramazan ayı programını hazırlarken Karaman’ın altını özellikle çizdi:

- Karaman’daki Biskot tesislerinde işçilerle birlikte iftara katılacaksınız.

Murat Ülker, Karaman’daki iftara birlikte gideceği ekibi oluşturdu:

- Yıldız Holding Başkan Yardımcıları Ali Ülker ve Cem Karakaş, Hukuk İşleri Başkanı İbrahim Taşkın, Pladis Türkiye Genel Müdürü Mete Buyurgan.

Grubun TAG Aviation tarafından işletilen özel jeti Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareket ederken bize şu bilgi verildi:

- Biskot’ta Hak-İş’e bağlı Öz Gıda İş yeni örgütlendi. 2 bin 500 personeli kapsayan ilk sözleşme de imzalandı. İftara Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Öz Gıda İş Genel Başkanı Mehmet Şahin de katılacak.

Uçak Konya’ya indikten sonra Karaman’a doğru yola çıktık. Murat Ülker’e Biskot’ta sendikanın örgütlenmesine kapının nasıl açıldığını sordum, yanıtladı:

- Diğer şirketlerimizde sendikayla çalışmaya alışkınız. Biskot’ta Öz Gıda İş’in örgütlenmesini biz de istedik.

Sendikanın önemini mesajla açıkladı:

- Bir iş yerinde sendika yoksa, insanların hakkı geçebiliyor.

Şirketlerdeki bazı profesyonel yöneticilerin tutumuna değindi:

- Bazı yöneticiler, altında çalışanlara zulüm edebiliyor. Şirketlerimizde böyle şeylerin yaşanmasını istemiyoruz.

İş güvenliğinin altını çizdi:

- Bisküvi üretmek, bir insanın zarar görmesine değmez.

Biskot’un bahçesindeki iftarda oruçlar açıldıktan sonra kürsüye çıkan Hak-İş Genel Başkanı Arslan, memleketi Karaman’ın bir özelliğine işaret etti:

- Burası sendikanın uğramadığı bir ilimizdi.

Sonra işçi-işveren ilişkisine bakışını ortaya koydu:

- Sözleşme masasında işletmenin koşullarını dikkate alırız. Türkiye’deki en yüksek ücretli sözleşmeyi imzalama çabasına girmeyiz. Biskot’ta, “Herkese eşit ücret”i değil, performansı öncelik aldık.

İşçilere şöyle seslendi:

- Biskot’un bacası tütsün, kaliteli üretsin, bantları dönsün ki çalışan sayısı artsın, hayat standardı yükselebilsin. Ekmeğiniz, geleceğiniz burada. Sendikalaşma husumet, kavga başlangıcı değildir. Sorunları çözer.

Ülker, daha sonra bir grup işçi, işyeri temsilcisi ve Öz Gıda İş Genel Başkanı Şahin’le çay sohbetine geçti. Şahin, şu değerlendirmeyi yaptı:

- Karaman, sendikalaşmaya tepkiliydi. Sendikalı olana kapı kapanıyordu. Kimileri, “Devletin sendikası gelsin” diyordu.

Ülker araya girdi:

- Biz, insanlara “küçük mutluluklar” üretiyoruz. Onları üretenlerin de mutlu olması lazım.

Şahin, sendikanın Karaman’da değiştirmeye başladığı bir alışkanlık üzerinde durdu:

- Buradaki tesislerde çalışma süresi 12 saatti. Biskot, normal çalışma düzeniyle diğer tesislere örnek olduk.

Ülker’in, “Sendika yoksa hak geçiyor” anlayışı, tüm iş dünyasına yaygınlaşır mı? Sendikalar da, “fabrika varsa biz de varız” noktasında buluşur mu?

Özel uçak yılda 2 aylık iş günü kazandırıyor

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kısa süre önce yaptığı bir turu örnek verdi:

- Gece İstanbul’dan Mumbai’ye uçtuk. Gündüz orada çalıştık. Gece Tayvan’a uçtuk. Gündüz işlerimizi tamamladık. Araya hafta sonu girdi, Palau’ya gittim. Hafta sonunu teknemde geçirdim, dalış yaptım. Pazar gecesi Filipinler’e uçtuk. Gündüz yine işleri tamamladık. Gece Güney Kore’ye geçtik. İşleri gün içinde bitirdik. Gece İstanbul’a doğru yola çıktık.

Yolculukta zamanı iyi kullanmaya çalıştıklarını vurguladı:

-Gece biz uçakta uyuruz, gündüz de pilotlarımız uyur, dinlenir.

Sonra şu hesabı ortaya koydu:

- Özel uçak, tarifeli seferlerle yolculuk yapmaya göre yılda 2 aylık iş günü kazandırabiliyor.

Yurt dışında şirket alıyoruz diye bize kızanlar var

Murat Ülker, Godiva, United Biscuits başta olmak üzere yurt dışında şirket-marka almalarını eleştirenlerin olduğunu belirtti:

- Kimileri, “Türkiye’de yatırım yapacağınıza neden gidip yurt dışında şirket alıyorsunuz?” diye bana kızıyor. “Türkiye size yetmiyor mu?” diyorlar.

Bu eleştirilere verdiği yanıtını paylaştı:

- Koç Grubu’yla konsorsiyum kurduk, otoyollara teklif verdik. İhale iptal edildi. Hata bizim mi? Yani, ülkemizde de yatırım yapmaya çalışıyoruz.

İşimizin 'anası' burada, bir yere gittiğimiz yok

Murat Ülker, bisküvi, çikolata, şekerleme şirketlerini İngiltere’de kurdukları “Pladis” çatısı altında toplamalarının farklı yorumlara yol açtığını vurguladı:

- Kimileri, “İşleri yurt dışına taşıyorsunuz” diyor. Bir yere gittiğimiz yok. Pladis’in sahibi olan Yıldız Holding ülkemizde. Yani, bütün işlerimizin “anası” burada.

İşi benden iyi bilmeyen yönetici boşuna masraf

Murat Ülker, dünyada profesyonel yöneticilerin iş değiştirme ortalamasının 5 yıl dolayında olduğunu vurguladı:

- Bizdeki yöneticiler daha uzun süre kalıyor. Grup içinde yer değiştirip, terfi ediyor.

Profesyonellere bakışını şöyle ortaya koydu:

- Çalıştığım kişilerin işi benden daha iyi yapmasını isterim. Benden daha iyi değilse, boşuna masraf ettiğimi düşünürüm.

Tıraş bıçağı kaldı, çakmak verdik

Murat Ülker, Azmüsebat Grubu’yla son alışverişlerini şöyle özetledi:

- Azmüsebat’ta yüzde 49 Uçansu Ailesi, yüzde 49 Gözde ve yüzde 2 de Murat Ülker hissesi vardı. Hisselerin tümü bize geçti.

Ürünlerle ilgili kararı da aktardı:

- Çakmak bizim işimiz değildi. Tokai’yi Uçansu Ailesi’ne bıraktık. Derby’yi aldık. Büyütmeyi düşünüyoruz. Sonra belki de satarız.

Tek adamlık yok, amaç birliği var

Murat Ülker, yönetim felsefesini şöyle aktardı:

- Farklılıkları zenginlik sayarız. Önemli olan amaç birliğidir. Farklı düşünürüz ama amaçta birleşiriz. Farklı yollardan aynı amaca gidebiliriz.

Bu felsefeyi şu cümleyle özetledi:

- Tek adamlık yok, amaç birliği var...

Sütte Ülker'in yerini president alacak

Murat Ülker, Ak Gıda’nın çoğunluk hisselerini Fransız Lactalis Group’a sattıklarını anımsattı:

- Lactalis Group, süt ve süt ürünleri markası President’i Türkiye’ye getirecek. Ülker İçim markasının yerini President alacak. Birkaç yıl sonra Ülker markası süt ürünlerinden kalkacak. Biz de kalan yüzde 10 hisseyi devredeceğiz.

Allah'ın 99 adı sergisi açtık

Ülker, Yıldız Holding’in Çamlıca’daki merkezinde açtıkları bir sergiye işaret etti:

- Ramazan ayı başında “En Güzel 99 İsim, 99 Hat-Yazı” sergisini açtık. Sergide Allah’ın 99 adı işleniyor. Sergi genç hattat Mustafa Cemil Efe’nin yazıları, Ahmet Efe’nin şiirleriyle işlendi. Sanat danışmanımız İdil İlkin de bu sergi için çalıştı.

Sonra web sayfası adresi verdi:

- www.allahin99adi.com

Ardından ekledi:

- Sergi dijital ortamda da gezilebiliyor.