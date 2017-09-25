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Spor

Murat Ülker açıkladı: Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacak mı?

Aziz Yıldırım, 1998 yılında yapılan seçimde Vefa Küçük'ü 1 oyla geçmişti

25 Eylül 2017 13:21

Fenerbahçe Kulübü, 2018'in mayıs ayında Olağan Seçimli Genel Kurul gerçekleştirecek. Seçim öncesinde Ali Koç adaylığını yinelerken, mevcut başkan Aziz Yıldırım da listesini sağlamlaştırma uğraşında.

Bir süredir basında Aziz Yıldırım'ın Murat Ülker'i de kendi seçim listesine dahil etmek istediği iddiaları yer alıyordu. Ancak Ülker, Dünya gazetesinden Kerim Ülker'e verdiği demeçte konuyla ilgili, "Hayatta böylesi bir emelim yok…" yanıtını verdi.

Oda TV'de yer alan habere göre Fenerbahçe camiası, 2018 yılının Mayıs ayında Olağan Seçimli Genel Kurul heyecanını yaşayacak. Seçime daha 8 ay var ama yarış şimdiden başladı. Ali Koç, geçen sene yaptığı açıklamada ilk seçimde aday olacağını söylemişti. Koç, başkanı olduğu 1907 Derneği'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında yaptığı konuşmada da başkanlık adaylığını yinelemişti.

Aziz Yıldırım, 1998 yılında yapılan seçimde Vefa Küçük'ü 1 oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturmuştu. 19 yıldır bu görevi sürdüren Yıldırım, girdiği toplam 12 seçimden de zaferle ayrıldı.

Murat Ülker iddiası

İddialara göre; Aziz Yıldırım, 2 aydır 2018 yılındaki genel kurul için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Yıldırım, üyelerle tek tek görüşerek destek istiyor; aidatların zamanında yatırılması uyarısı yapıyor. Yıldırım ayrıca yönetim kurulu listesini oluşturmak için de yoğun mesai harcıyor. Başkanın; Ferit Şahenk, Murat Ülker gibi isimlere teklif götürdüğü gündeme geldi.

Ülker'den açıklama

Murat Ülker  yönetim kurulu teklifi iddiasına ilişkin Dünya gazetesinden Kerim Ülker'e açıklamada bulundu. Kerim Ülker bugünkü yazısında Murat Ülker'in açıklamasını şöyle aktardı: "Murat Ülker’e bu konuyu sorduğumda ise yanıt ikincisinden daha kısa ve net. 'Hayatta böylesi bir emelim yok…"

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