Murat Sancak'ın avukatı "Sanıklarla husumeti yok" dedi, saldırıda 'paralel yapı'yı işaret etti

Star Medya Grup Başkanı Murat Sancak’a yönelik 20 Ağustos 2015 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1’i tutuklu 6 kişinin yargılandığı dava başladı. Murat Sancak’ın katılmadığı duruşmada, avukatı paralel vurgusu yaparak, “Murat Bey’in buradakilerle husumeti yoktur. Soruşturma sonunda sanıklar huzura getirilmiştir. Olayın tek görgü tanığı Mehmet Karar’dır. Saldırganları fiziki özelliklerini tam olarak belirterek teşhis yapmıştır. Malum bir yapı var. Başka saikleri olduğuna inanıyoruz” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Murat Sancak’a saldırıyla ilgili iddianame, olaydan 7 ay 18 gün sonra hazırlandı. İki gizli tanığın ifadelerinin de bulunduğu iddianamede, saldırının sebebi ise açıklığa kavuşmadı. Turgut Üney’e 65 yıla kadar, Serdar Bekir Orhan’a 63 yıla kadar, Fatih Sekman’a 60 yıla kadar, Zeki Yılmaz’a 20 yıla kadar, Hüseyin Çaydavul ile Okan Karakuş’a 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy 15. Ağır ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmada sanıklardan Serdar Bekir Orhan hükümlü olduğu Çerkezköy Cezaevi’nden SEGBİS sistemiyle ifade verdi. Silivri Cezaevi’nde başka suçtan hükümlü olan Okan Karakuş ise duruşmaya getirilmedi. Davanın tek tutuklu sanığı Turgut Üney ifadesinde, “Teşhislerin hiçbiri bana uymuyor. Olaydan 2 ay önce, 4 kurşunla vuruldum. İç organlarım parçalandı. Korsesiz yürüyemiyorum. Bu detayı atlamazlar, beni teşhis ederlerdi” dedi. Saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla yargılanan eski özel harekâtçı Zeki Yılmaz, 17 bin üyeli Trabzon Derneği’nde yönetici olduğunu anlatarak, “Murat Sancak Bey’i tanımam. Gizli tanıklar daha önce dernekten atılan Mustafa Ayar ve Onur Ayar isimli kişilerdir. Eşim, dostumla yaptığım telefon görüşmelerini de sözde suç varmış gibi tape haline getirmişler” diye kendini savundu.

Şişedeki gibi durmuyor

Turgut Üney’le telefon görüşmelerinde, “Oğlum organizeyi de aradım. Murat Sancak’ı taradığınızı da anlattım. Sabah 09.00’da teslim olacağım” dediği öne sürülen RamazanYüce, “İçip içip telefonla konuştuk. Alkol bizi bu dereceye getirmiştir” dedi. Mahkeme Başkanı, “Şişede durduğu gibi durmuyor değil mi?” diye sorunca Yüce, “Evet efendim” dedi. Mahkeme, Sancak’ın ikinci duruşmada dinlenmesine karar vererek duruşmayı 26 Eylül’e erteledi.

Şoför ve koruma: Maskeliydiler

Murat Sancak’ın şoförü İsmail Özay, mahkemedeki ifadesinde “Öndeki aracın da sol arka kapısından maskeli biri indi ve ateş etmeye başladı. Sağ koltuğa yattım. Başka da bir şey görmedim. Sesler kesilince araçtan indim” dedi. Sancak’ın koruması Mehmet Karar da aynı iddiayı dile getirerek şöyle konuştu: “Arabadan iki kişi indi. Maskeliydiler.Ben arabadan inmesem ölmüştük. Murat Bey’i arkaya aldım, ateş etmeye başladım.”