Murat Sancak: Yunus Akgün'e Galatasaray maçının devre arasında babacan tavırla iki tane tokat attım

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Adana Demirspor-Galatasaray maçının devre arasında Yunus Akgün'e tokat attığını belirtip, "Yunus Akgün Galatasaray maçında ilk yarıda sahada yoktu. Devre arasında onu kendine getirmek için benim babacan tavrımı bilirler. Şöyle iki tane tokat attım" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Sabah'a açıklamalarda bulundu.

"Yunus Akgün'ü Türk futboluna Galatasaray değil, biz kazandırdık"

Murat Sancak, Adana Demirspor-Galatasaray maçının devre arasında Yunus Akgün'e tokat atıp neler söylediğini anlattı.

Murat Sancak şunları söyledi:

"Yunus Akgün'ü Türk futboluna Galatasaray değil, biz kazandırdık. Şimdi herhalde yurtdışından da teklifler gelir. Galatasaray'ın ilk 11'inin değişmez oyuncusu olur. Ama inşallah bizde gösterdikleri iyi performansı oralarda da gösterirler. Yunus Akgün'ü ilk sene bedava verdiler para almadılar Ama ikinci sene palazlanınca kiralama parası aldılar. Şimdi herhalde istesek vermezler. Galatasaray taraftarı çok zor bir taraftar. Bir iki hata yaptığı zaman oyuncusunu yollayabiliyor. Şimdi de mesajım onlara olsun, biraz sabırlı olsunlar.

"Fatih Terim seni seyrediyor diye korkarak mı oynuyorsun"

Başakşehir maçında 1-0 öndeyken Gökhan İnler'in bir hatasıyla kaybettik. Futbolcular bir kulüpten alıyorsak o kulübe karşı forma giymesini doğru bulmuyorum. Etkileniyorlar. Galatasaray maçında ilk yarıda sahada yoktu. Devre arasında onu kendine getirmek için benim babacan tavrımı bilirler. Şöyle iki tane tokat attım, dedim ki 'Hayırdır Fatih Terim seni seyrediyor diye korkarak mı oynuyorsun" dedim. "Çık adam gibi oyna. Senin paranı burası veriyor. Buradan ekmek yiyorsun" dedim. Ondan sonra çıktı 2 tane gol attı. Etkileniyorlar doğal olarak. Orada kötü niyet aramamak lazım. Volkan Şen'de de Erkan Zengin'de de bunu yaşadık."