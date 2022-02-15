Murat Sancak'tan Beşiktaş için Şenol Güneş iddiası

Süper Lig'de Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oldu. Büyük çekişmeye sahne olan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, gelecek sezon Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı çalıştıracağını öne sürdü.

Adana ekibinde başkan Murat Sancak, karşılaşma sonrası Beyaz TV'ye konuştu. Sancak, Beşiktaş için flaş bir açıklama yaptı.

Sancak, "Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş'a gidiyor. Bizde çalışan antrenör Miguel Peiro’yu da geri aldılar. Şenol hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net" dedi.

Ahmet Nur Çebi ne söylemişti?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş haberleri için bir açıklama yapmıştı.

Şenol Güneş sorusuna Çebi, "Ben, Önder Karaveli hocayla yola devam edeceğimizi beyan ettim. Biz hocamızı seviyoruz. Mutluyuz. "Önder Karaveli'den başka bir hocanın adının konuşulmasını da doğru bulmuyorum. Şenol hocayı severiz. Kıymetlidir. Türk futbolunda yeri önemlidir, Beşiktaş'a büyük katkılar vermiş... Ama benim hocam Önder Karaveli. Bitti." diye konuşmuştu.

Önder Karaveli Şenol Güneş'in yardımcısı olur mu?

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli ise daha önce iddialara "Şenol Güneş değerli bir isim. Şu an Beşiktaş'ın teknik direktörü varken bunları konuşmak bence Şenol Güneş'e de teknik direktöre de haksızlık. Cevap vermek bile istemiyorum. Bunu, Önder Karaveli üstünden cevaplamıyorum. Görevi yapan kişi üstünden cevaplıyorum. Devam eden bir lig var. Beşiktaş'ın maçları var. Kendi adıma, bu tip durumlar yerine oyuna odaklanmak istiyorum." şeklinde yanıt vermişti.

2015-2019 yılları arasında 4 sezon Beşiktaş teknik direktörlüğü yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşamıştı.