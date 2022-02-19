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Spor

Murat Sancak, kulübün teknik direktörü olacağını iddia etmişti; Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması

19 Şubat 2022 12:24

Şenol Güneş, Beşiktaş teknik direktörlüğü görevine getirileceği konusunda çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaş’ı iki kez Süper Lig’de şampiyon yapan ve son olarak A Milli Takım’da görev alan Şenol Güneş, son günlerde isminin geçtiği haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Güneş, “Beşiktaş ile ilgili başkan, yönetici veya herhangi bir ilgiliyle görüşmem olmadı” dedi.
 
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçen günlerde, “Beşiktaş’ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş’a gidiyor. Şenol hoca Beşiktaş’a hayırlı olsun. Kesin ve net” ifadelerini kullanmıştı.
 
Şenol Güneş'in açıklaması şöyle:
 

“Kamuoyunda benim dışımda oluşturulan gündem ve bazı anlamsız spekülasyonlar nedeniyle bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyuyorum.

Her şeyden önce 2021- 2022 sezonunun devam ettiği bu süreçte hak edenin şampiyonluğa ulaşacağı bir lig yaşandığını görüyorum. Mart ayında da Milli Takımımız, Dünya Kupası'na katılabilme yolunda zorlu müsabakalar oynayacak. Bu vesileyle tüm takımlarımıza başarılar dilerken, keyifli ve güzel futbol izlemeyi diliyorum.

Futbol dünyasında son dönemde benimle ilgili temelsiz ve mesnetsiz spekülasyonların hızla arttığını üzülerek gözlemliyorum. İsmim birçok konuda farklı iddialarla gündeme getirilmeye çalışılıyor. Hepsine yanıt vermem durumunda, açıklamalarımdan cımbızla çekilecek cümlelerden yepyeni tartışmalar açmaya çalışacak, polemik ve kavgadan beslenen insanlar olduğunun da farkındayım.

Bu yüzden net olarak açıklamak istiyorum ki; Benim Beşiktaş konusunda, başkan, yönetici ya da herhangi bir ilgiliyle hiç bir görüşmem olmadı.

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