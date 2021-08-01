Murat Sancak, Fenerbahçe camiasından özür diledi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, dün Mario Balotelli’nin karşılanması esnasında bir grup taraftarın Fenerbahçe aleyhinde tezahürat yapmasının ardından, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Fenerbahçe camiasından özür diledi.



Sancak'ın paylaşımında, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, dün Balotelli'ye havaalanında yapılan karşılamada, ülkemizin değerli kulübüne yapılan küfür beni derinden üzmüş olup, tekrarı yaşanmaması adına herkesin duyarlı olmasını rica ediyorum ve bundan dolayı Fenerbahçe camiasından özür dilerim. Evet gerçek Adana Demirspor taraftarı yapmaz ve bundan sonra bu hareketlere, sizlerin izin vermeyeceğinizi biliyorum. Ev sahibi olduğumuz her maçta misafir nasıl ağırlanır bütün herkese göstereceğinize şüphem yok" ifadeleri yer aldı. (DHA)

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