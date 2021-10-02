Murat Şahin, Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesinin nedenini açıkladı

Sivasspor’u sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ta Yardımcı Antrenör Murat Şahin, karşılaşmanın ardından konuştu. 3 puanın çok önemli olduğunu ifade eden Şahin, Sergen Yalçın’ın topa vurduğu için oyundan atıldığını söyledi. Murat Şahin, sakatlıkları bulunan Pjanic, Ghezzal, Larin ve Atiba’nın da milli takımlara gitmeyeceğini belirtti.

Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor’u sahasında 2-1 mağlup ederek 2 maç aradan sonra 3 puana uzanan Beşiktaş’ta Yardımcı Antrenör Murat Şahin maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın karşılaşmanın ilk yarısında kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına katılan Murat Şahin, mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başladı. Milli ara öncesi önemli bir maça çıktıklarını ifade eden Murat Şahin, “İçeride oynadığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Bu maç da bunlardan birisiydi. Milli araya girmedin önce moral olarak kayıp yaşamak istemedik. Üst sıralardaki yerimizi de kaybetmek istemedik. Bugün yalnızca Pedro’nun yakaladığı bir pozisyon var. Bunun dışında pozisyon vermedik. Güven’in de 2 gol atması güzeldi. Attığı ilk gol sezonun en iyi gollerinden birisi olabilir bu sene. Bu maçta Güven oldukça iyi bir performans sergiledi” diye konuştu.

“Sergen hoca, topa vurduğu için atıldı”

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın gördüğü kırmızı kartın tamamen topa vurmasıyla ilgili olduğunu söyleyen Murat Şahin, “Hocanın atılması, tamamen sahaya girip topa vurmasıyla ilgili. Kurallarda bu durum kırmızı kart olarak yazıyor. Herhangi sözlü ya da fiili bir durum söz konusu değil” dedi.

Takımın saha içinde farklı kurgulara büründüğünü de söyleyen Şahin, “Dar rotasyonun da katkısı var kanat organizasyonunda ama genel olarak oyun içinde değişiklikler de yapmanız gerekiyor. Bazen oyuncuların yerini değiştirerek onları oyuna adapte etmek için zaman zaman bunları yapıyoruz. Bütün takım oynayabilecek durumda olduğunda çeşitliliği bol bir kadromuz var. Bunu da kullanırken oyundan memnun kalmadığımız zaman bazı değişiklikler yapılabiliyor” açıklamasını yaptı.

“Sakatlığı bulunanlar milli takımlara gitmeyecek”

Sakatlığı bulunan oyunculardan Ghezzal, Pjanic, Atiba ve Larin’in milli takımlara gitmeyeceğini ifade eden Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, “Ghezzal’ı milli takıma almadılar. Doktorumuzla 1 haftadır istişare halindeyiz ve milli takımların hepsine sakatlıklarla ilgili yazışmalar yapıldı. Pjanic, Atiba ve Larin de gitmeyecek. Diğer oyuncular gidecek. Vida oynadı bugün ve gidecek, N’Sakala gidecek. Sakatlığı olan ve bizde henüz oynayacak durumda olmayan oyuncular için doktorumuz, milli takımların doktorlarıyla görüştü ve gerekli yazışmaları yaptı. Bu futbolcular milli takımlara gitmeyecekler” diyerek sözlerini tamamladı.