Murat Sağlam West Ham'la anlaştı

Wolfsburg'un genç takımında forma giyen Türk futbolcu Murat Sağlam, Premier Lig ekiplerinden West Ham United'la gelecek sezon için 5 yıllığına anlaşma sağladı.

The Times'ta yer alan habere göre, U19 Milli Takımı'nda forma giyen Murat Sağlam'ın önümüzdeki yaz transfer döneminde West Ham United'a imza atacağı öne sürüldü.

Sezon sonu sözleşmesi biten ve henüz A takımla oynama şansı bulamayan Sağlam'ın Türkiye U19 Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çektiği vurgulanırken genç futbolcunun transferi, sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması ve bonservis ücretinin bulunmaması nedeniyle düşük riskli olarak gösterildi.