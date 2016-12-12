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Spor

Murat Sağlam West Ham'la anlaştı

U19 Milli Takım'da da forma giyen genç futbolcu Murat Sağlam, önümüzdeki sezondan itibaren West Ham United forması giyecek

12 Aralık 2016 13:12

Wolfsburg'un genç takımında forma giyen Türk futbolcu Murat Sağlam, Premier Lig ekiplerinden West Ham United'la gelecek sezon için 5 yıllığına anlaşma sağladı.

The Times'ta yer alan habere göre, U19 Milli Takımı'nda forma giyen Murat Sağlam'ın önümüzdeki yaz transfer döneminde West Ham United'a imza atacağı öne sürüldü.

Sezon sonu sözleşmesi biten ve henüz A takımla oynama şansı bulamayan Sağlam'ın Türkiye U19 Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çektiği vurgulanırken genç futbolcunun transferi, sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması ve bonservis ücretinin bulunmaması nedeniyle düşük riskli olarak gösterildi.

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Murat SağlamWolfsburgWest Ham Unitedtransfer

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