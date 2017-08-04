Murat Sabuncu: Yedi özgür arkadaşım üzerinden yedi mutluluk hayali kuruyorum

Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, kendisini cezaevinde ziyaret eden CHP’li Zeynek Altıok’a Cumhuriyet davasından serbest bırakılan 7 arkadaşı hakkında “Yedi özgür arkadaşım üzerinden yedi mutluluk hayali kuruyorum” dedi. Sabuncu, Cumhuriyet ve gazetecilik onurunun yaşanan tüm sıkıntıları giderecek direnç olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Sabuncu, kendisini Silivri’de ziyareteden CHP Genel Başkanı Yardımcısı Zeynep Altıok aracılığı ile “Bizler başkalarının mutluluklarıyla mutlu olan insanlarız. Her ne kadar içimiz yansa da. Ama Cumhuriyet, ama gazetecilik onuru tüm bu sıkıntıları giderecek bir direnç ve dayanışmadır” mesajını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Altıok, Maltepe Cezaevi’nde bulunan CHP milletvekilli Enis Berberoğlu’nu ve Silivri Cezaevi’nde bulunan Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Deniz Yücel ve Gökmen Ulu’yu ziyaret etti.

Sabuncu, geçen hafta 7 Cumhuriyet yöneticisinin tahliye edilmesi ile ilgili olarak “Haftanın her günü için bir mutluluğum var. Yedi özgür arkadaşım üzerinden yedi mutluluk hayali kuruyorum” dedi ve “mutluluklarını” şöyle sıraladı:

“Pazartesi: Hakan Kara’nın küçük kızı Ada’yla konuştuğu ve onunla sarmaş dolaş oyunlar oynadığını hayal ediyorum.

Salı: Musa Kart meşhur örgütü Ülkenin Tüm Çocukları toplantılarını torunlarıyla beraber organize ediyor. Ve mutlu günlerin temellerini atıyor.

Çarşamba: Bülent Utku’nun, çok sevdiğimiz annesi Sebat teyze ile beraber hayatı ve geleceği konuştuklarını düşüyorum.

Perşembe: Kitap Eki günü, Turhan Günay’ın, o çok sevdiği kitaplarla kısıtlama olmadan haşır neşir olduğunu biliyorum.

Cuma: Güray Öz’ün, torununun cezaevine sokamadığı kelebekler üzerinde konuşup ve belki de bizi düşünüp ‘kelebekler özgürdür’ diye anlattığını hayal ediyorum.

Cumartesi: Önder Çelik’i, oğlu ve kızıyla mutlu kahvaltı sofrasında otururlarken hayal ediyorum.

Pazar: Mustafa Kemal Güngör’ü annesi Puli teyzeyle geç bir kahvaltıda bizimle geçirdiği günleri gülerek anlattığını hayal ediyorum.”

Sabuncu, “Kendi aileme gelince; bizler başkalarının mutluluklarıyla mutlu olan insanlarız. Her ne kadar içimiz yansa da. Ama Cumhuriyet ama gazetecilik onuru tüm bu sıkıntıları giderecek bir direnç ve dayanışmadır” mesajı gönderdi.

Türkiye’nin utancı

Sözcü Gazetesi muhabiri Gökmen Ulu ise Altıok’a “Haksız yere ve iftira ile zindana kapatılmış bir gazeteciyim. Benim burada olmam Türkiye’nin utancıdır” dedi.