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Murat Sabuncu ve Ahmet Şık Adalet Nöbeti'ne katılıyor: Aynı inanç, azim, sabır ve kararlılıkla adalet arıyoruz

50. kez tutulacak adalet nöbeti için gazeteci ve avukatlar bugün saat 11.30'da Themis heykelleri önünde buluşuyor

15 Mart 2018 10:58

Cumhuriyet gazetesi tutuklu İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay nezdinde, haksız tutuklamalara karşı çıkmak için avukatların Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde başlattığı Adalet Nöbeti bugün 50. kez tutulacak. Nöbette Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, muhabir Ahmet Şık ve avukat Sevin Şeker basın açıklaması yapacak. Nöbetle ilgili yapılan açıklamada, “Aynı inanç, azim, sabır ve kararlılıkla adalet arıyoruz" denildi.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın içinde bulunan Themis heykelleri önünde, bugün saat 11.30’da tutulacak nöbetin ardından 12.15’de C kapısı önünde gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, muhabirimiz Ahmet Şık ve avukat Sevin Şeker basın açıklaması yapacak. Nöbetle ilgili yapılan açıklamada, “Aynı inanç, azim, sabır ve kararlılıkla adalet arıyor, asılsız ve akıl dışı iddialarla yargılanan Av. Akın Atalay şahsında demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkıyoruz. Tüm meslektaşlarımızı nöbetimize ve basın açıklamasına bekliyoruz” denildi

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