Murat Sabuncu: Şeffaf ve likit piyasa şart

T24 - Murat Sabuncu, Avrupa'nın en büyük enerji grubu RWE'nin Türkiye'ye yatırım yapıp yapmayacağı ilgili yazısında, "RWE, Türkiye’ye 500 milyon euro yatırım yaparken 'Toplam hedefimiz 3 milyar euro' demişti. Grup hedeften vazgeçmiş değil ama enerji borsası kurulmasını da istiyor" dedi.



Milliyet gazetesi yazarı Murat Sabuncu'nun "2.5 milyar euro daha getirmek için ‘enerji borsası’nı bekliyor" başlığıyla yayımlanan bugünkü (1Ekim 2001) yazısı şöyle:

Perşembe akşamı “elektrik fiyatlarına yüzde 9.5 zam ” haberinin yeni geldiği saatler. Avrupa’nın önde gelen beş elektrik ve gaz şirketinden biri olan RWE’nin Türkiye’deki holdinginin CEO’su Andreas Radmacher ile bir buluşmaya gidiyorum. Yolda elimdeki notlardan konuşacağım konuların başlıklarını çıkartıyorum. Ana soru belki “sıradan” ama önemli. Turcas ile Denizli’ye 500 milyon euro yatırım yapan RWE’nin Başbakan Tayyip Erdoğan’a “Toplam 3 milyar euro’yu bulacak yatırımımız” sözü var. Bu sözle ilgili takvim belli mi? Cevap şu: Şimdilik değil. Beklediklerimiz var.Sorunun cevabının detaylarına geçmeden önce birkaç not. Radmacher 1.5 yıldır Türkiye’de yaşıyor. Daha önce grubun önemli yatırımları için Avrupa’nın değişik ülkelerinde görev yapmış kritik bir profesyonel. Ekonomi gazetecileri ile yaptığı uzun sohbette sık sık “Ülkenin geleceğine duyduğu güvenin” altını çiziyor. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ’ı ve Enerji Bakanı Taner Yıldız ’ı “Yatırımcının dilinden iyi anlayan kişiler” olarak tarif ediyor. Yıldız’ın “sektörün içinden gelmiş bir isim” olmasının da avantajlarından bahsediyor.Konuşmasının bir yerinde şu anekdotu anlatıyor: Oğlum okulunu bu sene bitirdi. Her konuşmamızda kendisine “Türkçe öğrenmelisin gelecek bu ülkede diyorum”. Buna gerçekten inanıyorum. Sadece ben değil şirketim de...”Peki evladını bile Türkçe öğrenmesi için teşvik eden Radmacher “2.5 milyar euro’luk yeni yatırımı neden hızlandırmıyor, takvim vermiyor?”Cevabı şu: Türkiye büyük bir pazar ve enerji sektörüne yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için bir çekim noktası. Benim bildiğim ABD ’den de Körfez’den de buraya gelmek isteyen pek çok firma var. Türkiye’nin şu anda 209 TWh enerji talebi bulunuyor. Bu talebin önümüzdeki 5 yıl içinde 300 TWh olması bekleniyor. Enerji Bakanlığı’nın araştırmasına göre 2023 yılına kadar talebin karşılanabilmesi için Türkiye’nin toplam kurulu ka-pasitesinin ikiye katlanması gerekiyor. Ancak talebi karşılayacak yatırımların zamanında ve ihtiyacı karşılayabilecek şekilde hızla artması için şeffaf ve likit bir piyasanın kurulması gerekiyor.”Radmacher’in şeffaf piyasanın çıktığı kapı; enerji borsası. Bu borsa kurulursa özellikle yatırımcılar risklerini hedge edebilecekler.RWE’nin notlarına göre enerji borsasının kurulmasının faydaları şunlar:* Toptan satış seviyesinde borsanın faydalarını göreceğiz. Burada oluşacak doğru sinyaller yeni yatırımlar için iyi bir noktayı işaret edecek.* Arz talep dengesine göre oluşacak fiyat mekanizması perakende fiyatı olumlu şekilde etkileyecek.* Perakende piyasası açıldığı zaman tüketiciler doğrudan oluşan fiyatlardan yararlanmaya başlayacak.Bu son noktayla ilgili zaten bir süreç devam ediyor. Bir iki yıl içinde Türkiye’de aynen GSM şebekelerinde olduğu gibi tüketiciler “kendilerine daha uygun fiyatı veren üreticiden elektrik satın alabilecekler.Madem RWE’den 2.5 milyar euro tutarında yeni bir yatırım girişi olma fırsatı var. Üstelik yeni enerji yatırımları da eğer borsa gerçekleşirse gelecek “yönetim niye yavaş davranıyor?”.“Adımları yavaşlatan hükümet mi?” sorusuna Radmacher “Asla, onlar tam destek oluyor” diye cevap veriyor. Kim sorusunu “direkt” yanıtlamıyor.Bunları konuşurken aklıma bir süre önce buluşup konuştuğum Yatırım Ajansı Başkanı İlker Aycı geliyor. Dünyanın dört bir yanında Türkiye’ye yatırım çekmek için koşturan Aycı’nın “eğer niyet ciddi ama sorunlar var ise bunları, tabi ki kanunları da dikkate alarak, ne denli hızlı çözdüğünü” biliyorum. Önümüzdeki günlerde “enerji borsası” ile ilgili gelişmeleri daha yakından izlemek gerekecek.

0 113 yıllık şirket

0 Şirket geliri: 53 milyar euro

0 Faaliyet gelirleri: 7.7 milyar euro

* Net gelir: 3.8 milyar euro

* Çalışan sayısı: 71 bin

* Piyasa değeri: 26 milyar euro

* Elektrikte 16 milyon, doğalgazda 8 milyon müşterisi var.









