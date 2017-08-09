Murat Sabuncu: Aklım Nuriye ve Semih’te

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, Silivri Cezaevi'nde "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işleme" iddiasıyla tutuklu bulunan Cumhuriyet yazar ve yöneticilerini ziyaret etti. Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin bir sonraki duruşma tarihi olan 11 Eylül’ü “sakin ve soğukkanlı bir şekilde” beklediklerini belirten Nazlıaka “Yargılanan arkadaşlarımız savunmalarını yaparken suçsuz olduklarını kanıtlamak için değil, isnat edilen uyduruk suçların mesnetsizliğini anlatmak için konuştular" dedi. Cumhuriyet'in Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ise "Cumhuriyet gazetesiyle dayanışma demokrasi ve hak arayışı için büyük ümittir” dedi. Haksızlığa uğrayanın sadece kendileri olmadığını söyleyen Sabuncu, “Aklım Nuriye ve Semih’te. Haklarının iade edilerek iyi haberlerini en kısa zamanda almayı umut ediyorum” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Nazlıaka, Silivri’de tutuklu bulunan Cumhuriyet çalışanlarını ziyaret etti. Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, “Cumhuriyet gazetesinin dayanışması Türkiye’de demokrasi ve hak arayışı noktasında büyük bir ümittir. Bağımsız gazetecilik ile dayanışan herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi. Toplumda haksızlığa uğrayan, cezaevine kapatılanların sadece kendileri olmadığını dile getiren Sabuncu, “Başta düşünce ve ifade özgürlüklerini kullandıkları için tutuklananlar olmak üzere, haksızlığa uğramış herkes için dayanışmanın sürdürülmesi ve genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu umutla herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ve aklımın Nuriye ve Semih’in direnişinde olduğunu söyleyerek haklarının iade edilerek iyi haberlerini en kısa zamanda almayı umut ediyorum” dedi.

Tünelin ucundaki ışık

Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin bir sonraki duruşma tarihi olan 11 Eylül’ü “sakin ve soğukkanlı bir şekilde” beklediklerini belirten Nazlıaka ise “Yargılanan arkadaşlarımız savunmalarını yaparken suçsuz olduklarını kanıtlamak için değil, isnat edilen uyduruk suçların mesnetsizliğini anlatmak için konuştular. Yalanın iktidarında gerçekleri anlattılar, güçlerini hakikate olan inançlarından, onlara duyulan güvenden ve dayanışmadan aldılar” dedi. Cumhuriyet davasında yargılanan herkesin beraat etmesini, tutukluların serbest kalmasını isteyen Nazlıaka, “Amaç Cumhuriyet’i yıpratmak ama başaramayacaklar. Artık tünelin ucundaki ışık göründü” ifadelerini kullandı.